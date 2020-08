Andre Iguodala répond à Donald Trump

Alors qu’on pourrait attendre de lui qu’il apaise la situation et les tensions entre les différentes communautés de son pays, Donald Trump ne s’est pas exprimé sur le sort de Jacob Blake qui, s’il survit aux coups de feu d’un policier du Wisconsin, devrait rester paralysé à vie. En revanche, le Président des États-Unis a pris le temps de fustiger la NBA, pour avoir osé exprimer son soutien à la victime et demander plus de justice sociale sur le territoire américain.

Une démarche « humaine » et non politique

Déjà outré qu’on puisse oser poser le genou à terre en signe de protestation lors de l’hymne américain, Donald Trump avait alors qualifié la NBA « d’organisation politique, et ce n’est pas une bonne chose » .

Interrogé sur CNN, Andre Iguodala a donc pris le temps de lui répondre calmement, rappelant que le but de la démarche effectuée par les joueurs de la NBA relevait davantage de l’humain que du politique, faisant écho aux propos de Chris Paul, président du syndicat des joueurs.

« Quand votre communauté est traitée de la façon dont elle est traitée depuis des centaines d’années, on ne parle pas d’organisation politique ou de programme politique, mais plutôt d’une organisation humaine, c’est un programme humain, » a-t-il répondu. « Et c’est ce pourquoi on se bat, et c’est pour ça qu’on dit que le moment est peut-être venu de faire une pause pour le monde du divertissement sportif pour mettre en lumière ces expériences dont nous sommes tous témoins avec les technologies actuelles et appareils que nous avons tous dans nos mains et qui sont supposées faire partie du processus et rendre les gens plus responsables de leurs actions ».