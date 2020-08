Dans un e-mail interne, Adam Silver apporte son soutien aux joueurs et joueuses

La NBA n’a pas officiellement communiqué sur le boycott de la journée de mercredi, mais dans un e-mail adressé aux employés de la ligue, le commissionner Adam Silver a affiché son soutien aux joueurs NBA et joueuses WNBA.

« J’ai été contacté par certains d’entre vous directement, et je comprends la peine, la colère et la frustration que tant d’entre nous partagent en ce moment. Ce sont des temps incroyablement difficiles, en particulier pour ceux d’entre vous qui sont sur les campus d’Orlando et de Bradenton, et qui sont éloignés de leurs familles et de leurs amis », écrit-il ainsi dans ce courrier, dont une copie a été obtenue par The Athletic.

« Hier, nous avons eu une conversation candide et productive avec les joueurs NBA, les entraîneurs et les propriétaires, au sujet des prochaines étapes pour aller plus loin dans nos efforts collectifs et nos actions en soutien de la justice sociale et de l’égalité ethnique. La discussion s’est concentrée sur le fait de savoir comment nous pouvons collaborer au mieux afin d’adresser différents sujets, comme l’accès au vote, la promotion de l’engagement civique, et la volonté de réformer la police et le système judiciaire. Nous finaliserons les détails et nous serons plus précis dans un communiqué pour le public, que nous publierons plus tard dans la journée. »

Pour Adam Silver, c’est un exercice d’équilibriste compliqué, et il comprend les critiques, même internes.

« Je sais que certains d’entre vous ont le sentiment que la ligue devrait faire plus. Je vous entends, et je vous prie de croire que nous sommes déterminés à ce que la ligue pousse à de réels changements, tant dans notre organisation que dans les communautés, à travers le pays. »

Il faut dire qu’il n’y a pas que les joueurs et les joueuses qui veulent apporter du changement puisqu’une centaine d’employés de la NBA, à New York, seront en grève aujourd’hui. Ils vont ainsi passer la journée à appeler des élus.