La NBA espère reprendre « vendredi ou samedi »

Les matches de mercredi et jeudi reportés, la NBA est sortie de son silence pour évoquer la suite. Dans un communiqué, la ligue explique qu’une réunion est prévue dans l’après-midi entre des joueurs des 13 franchises encore dans la « bulle » et les propriétaires, et elle espère que les playoffs reprendront vendredi ou samedi.

Parce que les équipes auront sans doute besoin d’un entraînement supplémentaire avant de reprendre, on peut imaginer que la reprise sera plutôt samedi.

En fonction des résultats du week-end, on devrait connaître d’autres affiches des demi-finales de conférence. Seule la série entre les Rockets et le Thunder est assurée de se prolonger au moins jusqu’à dimanche ou lundi.

VENDREDI ou SAMEDI

Milwaukee – Orlando (3-1)

Houston – OKC (2-2)

LA Lakers – Portland (3-1)

SAMEDI ou DIMANCHE

Toronto – Boston (0-0)

Denver – Utah (2-3)

LA Clippers – Mavericks (3-2)