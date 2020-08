La NBA et le syndicat des joueurs repoussent leurs négociations en octobre

Grâce à la clause « de force majeure », la NBA et le syndicat des joueurs disposent, par contrat, d’une fenêtre de 60 jours pour renégocier l’accord collectif.

En mai, ils avaient décidé de la repousser en septembre, mais ESPN annonce que cette fenêtre a encore été repoussée, cette fois au 16 octobre. Ce n’est donc qu’après cette date que les deux camps pourront discuter.

Et il y aura des choses à négocier puisque les pertes financières dues à l’épidémie du Covid-19 et à la brouille avec la Chine devraient considérablement peser sur les prochains « salary cap ».

« Cet accord n’a pas été construit pour une longue pandémie », avait ainsi déjà expliqué Adam Silver aux joueurs. « Il n’y a pas de solution fonctionnelle à l’intérieur, pour maintenir un salary cap, face à tant d’incertitude. Quand nous démarrerons la saison prochaine, peut-être qu’on dira : ‘Eh bien, nos revenus pourraient être de 10 milliards de dollars ou de 6 milliards de dollars. Ou peut-être moins’. »

Ce report permet en tout cas de finir l’actuelle saison, dans la « bulle » floridienne, sans risque d’interruption.

« Le report était un choix facile », explique ainsi Michele Roberts, présidente du syndicat des joueurs. « Si tout le monde continue d’être bien intentionné sur la façon dont nous traitons les effets économiques de ce virus, nous ferons juste les ajustements appropriés et il ne sera pas nécessaire de mettre fin à l’accord collectif du tout. »

Pour cela, il faudrait que les joueurs et/ou les propriétaires fassent des efforts. En tout cas, ce report signifie sans doute que la Draft et la free agency vont également être repoussées car il semble impossible qu’elles se tiennent le 16 et le 18 octobre si la NBA et les joueurs n’ont pas les données financières exactes en main.