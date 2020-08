Evan Fournier n’a toujours pas trouvé son rythme en playoffs

Comme la saison passée face aux Raptors, le Magic a débuté sa série de playoffs en récoltant une victoire surprise. Mais, en fin de compte, la franchise d’Orlando se retrouve à nouveau largement débordée par son adversaire.

Malheureusement, au centre de cette débâcle, on retrouve un Evan Fournier largement en-dedans à 11 points, 4 rebonds et un peu plus de 2 passes par match. En pleine crise d’adresse à 34% aux tirs dont 31% à 3-points, l’international tricolore n’est pas au rendez-vous des playoffs. Et il est le premier à le regretter, évidemment.

« Je suis loin du compte… Je pense qu’il y a plusieurs raisons », élabore Evan Fournier pour The Athletic. « Il faut d’abord donner du crédit aux Bucks. [Wes] Matthews fait du bon travail défensivement et collectivement, ils ont une très bonne défense. Ils savent tout de notre équipe. Et puis, il y a le fait que je suis un peu, non pas qu’un peu, vraiment hors de rythme. C’est un mélange de tout ça. [L’autre soir], c’était probablement la première fois depuis le début des playoffs que j’ai obtenu des bonnes positions de tirs, mais je n’ai pas réussi à les mettre. Il y a un peu de tout mais c’est frustrant, c’est sûr. C’est pénible et décevant. »

Sans rythme après une semaine sans jouer

Une autre raison n’est pas invoquée par Evan Fournier : sa maladie pendant la bulle. Tenu écarté du groupe pendant une semaine, l’arrière français n’a pas pu prendre part aux trois derniers matchs de saison régulière du Magic. Pire, il n’a même pas pu participer aux entraînements…

Bien difficile (voire impossible) de se préparer décemment avant une série de playoffs donc. « Il faut que les gens se souviennent qu’il a dû passer une semaine sans jouer, et ce n’était pas comme s’il avait été capable de s’entraîner avec nous. Il était malade », rappelle Steve Clifford. « Il venait à l’entraînement et nous observait depuis le bord du terrain. Donc, cette situation était prévisible à mon avis. Il n’en dira rien parce qu’il est comme ça. Je n’essaie pas de lui créer des excuses non plus. Mais on ne gagnera pas sans lui. »

Sans rythme et sans son énergie habituelle, Evan Fournier avait néanmoins réussi à peser lors de la victoire du Game 1 avec un rush de 9 points en dernier quart qui avait aidé son équipe à franchir la ligne en tête. Mais depuis, c’est très compliqué avec un 12/37 aux tirs et des ballons qui font « in & out » ou carrément brique.

Mais ne comptez pas sur le Français pour se cacher derrière cet aléas de santé. « Je ne sais pas. Je ne m’en inquiète même pas vraiment honnêtement parce que ça ne sert à rien de se concentrer sur quelque chose qui est fini. Je suis ici, je joue. Quand je joue, je ne veux pas avoir à penser à comment je me sens ou quoi que ce soit. »

Pas idéal avant de tester le marché

Certes moins médiatisé que Paul George et les Clippers, Evan Fournier traverse peu ou prou une situation similaire avec Orlando, car après sa meilleure saison offensive en carrière (18.5 points de moyenne à 47% aux tirs dont 40% à 3-points), il était attendu au tournant par les fans du Magic qui, du coup, le critiquent vertement.

En pleine tempête après trois défaites de rang, le Magic ne va pas céder à la panique. Pas question pour Steve Clifford de modifier ses rotations pour insérer Terrence Ross en lieu et place d’Evan Fournier dans le cinq majeur.

La présence défensive du français, plus ses qualités de création, sont nécessaires dans la première rotation.

« On essaye toujours de jouer de manière à avoir un équilibre des deux côtés du terrain à chaque instant », conclut le coach. « Ils ont joué à peu près les mêmes minutes mais la différence se fait sur les groupes de joueurs. Encore une fois, surtout face à une équipe comme ça, il faut avoir de l’attaque et de la défense en même temps sur le terrain. Et puis, l’autre point important, c’est que Terrence est très à l’aise dans son rôle, où il excelle. »

Cette série ratée est également un problème pour le prochain contrat d’Evan Fournier, qui peut faire une croix sur sa « player option » à 17 millions de dollars pour essayer de récolter plus, alors que la free agency ne regorge pas de gros free agents et qu’il aurait donc pu être tout en haut des priorités de pas mal de franchises.