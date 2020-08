Juwan Howard dément les rumeurs sur un retour en NBA

Comme plusieurs coaches ont été licenciés ces dernières semaines, d’Alvin Gentry à Jim Boylen en passant par Brett Brown il y a quelques heures, des postes sont désormais libres et les candidats nombreux.

Dès lors, Adrian Wojnarowski a tweeté que Juwan Howard était un « candidat possible » pour un poste en NBA. L’ancien assistant du Heat avait rejoint le banc de Michigan en NCAA au printemps 2019.

Sauf que 90 minutes après le tweet de « Woj », le coach de Michigan a répondu pour écarter cette rumeur.

« Mon nom est sorti comme potentiel candidat pour un poste en NBA. Je suis flatté et je sais qu’un jour, je reviendrai sans doute, mais je ne cherche rien et je ne suis à l’écoute de personne. Je suis le coach de l’université de Michigan. Je suis chanceux de travailler dans la plus grande université du monde, avec un superbe groupe de jeunes hommes. Nous avons des objectifs, des rêves, des titres à gagner. Je suis concentré là-dessus. Go Blue ! »