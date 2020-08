Le MVP de la nuit : LeBron James, l’efficacité maximale

Était-ce un clin d’œil à Damian Lillard ? Alors que son équipe menait déjà de… 35 points à l’entame du troisième quart-temps, LeBron James a remonté le ballon, s’est stoppé en première intention à environ 12 mètres du panier adverse et a envoyé un missile qui découpait le cercle. Un shoot symbole de la soirée de rêve connue par les Lakers.

Fort de son impeccable adresse longue distance (4/5 derrière l’arc), le « King » a de nouveau dominé les débats dans cette quatrième manche : 30 points (10/12), 10 passes et 6 rebonds avec un minimum de déchets (2 pertes de balle) et un temps de jeu réduit (28 minutes). Difficile de faire plus rentable.

Lors de son interview d’après-match, marquée par sa longue réaction au sujet des violences policières, LeBron James se félicitait de la mentalité de sa troupe, qui évolue dans l’optique d’être « meilleure à chaque match. »

« Ce que l’on a réalisé de plus important dans cette série, c’est notre travail à la vidéo entre deux matches pour répondre présent au match suivant. On ne peut pas beaucoup s’entraîner parce qu’on joue tous les deux jours. Le lendemain de match est davantage un jour de récupération et de vidéos. Ça a été énorme pour nous. »

La défaite inaugurale des Lakers dans cette série semble en effet être un lointain souvenir. Los Angeles est désormais à 48 minutes d’une qualification au second tour.

Gagner ce quatrième match ? « C’est le match le plus compliqué d’une série, » juge-t-il, « parce qu’on sait que l’équipe adverse va tout donner et sera désespérée. Je n’ai pas toujours été victorieux mais j’aborde chaque match avec ce même état d’esprit. Si on ne gagne pas, on rentre à la maison. »