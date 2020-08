Jimmy Butler touché à l’épaule

Aucune IRM n’est encore programmée à cet instant, mais Jimmy Butler souffre bien de douleurs à l’épaule gauche ces derniers jours. Dans le Game 4 du premier tour contre Indiana, il n’a joué que 23 minutes, pour 6 petits points.



Cela l’handicape, il l’a confirmé après le « sweep » validé contre les Pacers lundi soir.

« Mon épaule m’a fait mal après le match », explique Jimmy Butler à ESPN. « J’avais également mal avant le match, mais au fil de mon échauffement, cela s’est un peu amélioré. Mais je n’étais pas à 100 %. On a donc décidé d’y aller, et je me suis concentré sur la défense. J’ai joué dur et cela a affecté mon jeu offensif. »

Est-ce un problème pour la suite alors qu’un second tour contre les Bucks se profile en fin de semaine ?

« Nos préparateurs physiques et le staff travaillent avec lui », livre Erik Spoelstra. « Ce dont il a le plus besoin, c’est avant tout du repos. Il a déjà vécu ça dans sa carrière, de jouer avec des blessures. C’est un dur, il n’y a pas de doute. Il a probablement ressenti la douleur trois ou quatre fois durant ce match. On a maintenant plusieurs jours devant nous pour qu’il récupère. »

Milwaukee mène de son côté 3-1 contre Orlando et peut conclure la série ce mercredi soir. Jimmy Butler a donc au moins jusqu’à vendredi pour soulager son épaule gauche.