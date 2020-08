Les équipes éliminées de la course aux playoffs, puis au premier tour, commencent à sortir de la bulle.

Après Washington, New Orleans, Sacramento, San Antonio, Phoenix et Memphis, ce sont ainsi Philadelphie et Brooklyn qui vont quitter Disney World, et la NBA a fixé les règles d’entraînement durant l’intersaison.

Pour ces équipes, et celles qui sortiront du campus NBA dans les jours et semaines à venir, il y aura la possibilité d’ouvrir leur centre d’entraînement pour les joueurs sous contrat la saison prochaine. Comme avant la mise en place de la « bulle », les entraînements seront tout de même individuels, limités à quatre joueurs en même temps.

Il y aura ainsi droit à un assistant par joueur, les tests du Covid-19 étant optionnels, et à la charge du club.