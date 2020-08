Pour les Nets et leur coach, une ultime occasion de se montrer ?

Personne n’en voudra aux Nets de prendre un « sweep » face aux Raptors tant les rescapés de l’effectif ont donné le maximum depuis la reprise de la saison. Les pieds au bord du vide, les joueurs de Jacque Vaughn ne pensent pas à l’intersaison mais ils veulent relever ce défi impossible.

« C’est le plus important : quel sera l’état d’esprit au moment d’entrer sur le terrain ? » demande le coach des Nets au New York Post. « C’est un super challenge pour nous car le plus confortable et plus facile à faire, c’est de penser à l’après. Mais il faut un courage extrême pour faire face à ce défi. »

Les Nets n’ont jamais manqué de courage et de solidarité cette saison. Ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, un à un, et ils vont aborder cette quatrième manche avec un effectif décimé. « Le message de Vaughn portait sur le courage d’aller jouer et de faire quelque chose d’inconfortable » témoigne Garrett Temple. « Il faut se battre quand les éléments sont contre nous. Il faut avoir le courage de se concentrer sur ce seul match et sur la victoire. Il ne faut pas se préoccuper de quoi que ce soit d’autre, et de ce qui peut arriver ou pas, mais se concentrer sur ce seul match. Même si ce n’est pas dans la nature humaine de réagir comme ça, c’est ce que nous devons faire. »

Pour Jacque Vaughn, il s’agit d’ailleurs peut-être du dernier match à la tête des Nets puisque ses dirigeants n’ont pas désigné d’entraîneur pour la saison prochaine.

Mais il sait qu’il peut compter sur le soutien de ses joueurs. Sa méthode et son discours font l’unanimité.

« Il est remarquable, et les mots manquent pour dire tout ce qu’il a fait, comme les ajustements pendant les match, mais aussi l’ambiance qu’il fait régner sur l’équipe, et la confiance qu’il apporte aux joueurs » explique Garrett Temple. « On a montré qu’on pouvait faire circuler la balle, défendre et faire des choses différentes avec sept nouveaux joueurs dans l’équipe. »

« Regardez d’où vient TLC et où il en est aujourd’hui »

Pour certains joueurs, il s’agit aussi peut-être de la dernière sortie sous le maillot des Nets. Une dernière sortie pour prouver qu’on mérite de rester à Brooklyn et de jouer aux côtés de Kyrie Irving et Kevin Durant.

« J’ai appris tout au long de cette année que chaque occasion de se montrer est une bonne opportunité » rappelle Luwawu-Cabarrot. « Cela peut être un match ou un entraînement. C’est toujours une bonne occasion de jouer, d’être compétitif et de se donner à 100% à chaque fois car il y a beaucoup de gens qui regardent. »

Pour le Français, comme pour son coach, il s’agira de convaincre les dirigeants puisque son contrat n’est pas garanti pour la saison prochaine. « C’est intéressant de voir comment les choses peuvent changer rapidement dans cette ligue » conclut Jacque Vaughn. « Regardez d’où vient TLC et où il en est aujourd’hui. Regardez la situation dans laquelle se trouvait un gars comme Tyler (Johnson), et aujourd’hui il a pleinement profité de cette occasion. Dans cette ligue, les choses évoluent rapidement. »

Dans une série de playoffs aussi, même si aucune équipe n’a remporté une série après avoir été menée 3-0.