James Ennis et Marvin Williams en viennent aux mains

Déjà privé de plusieurs joueurs, le Magic a perdu dès le deuxième quart-temps James Ennis, expulsé pour la première fois de sa carrière. Tout part d’une lutte au rebond avec un gros tampon de Marvin Williams pour prendre la position. James Ennis l’attrape, Marvin Williams lui remet un gros tampon, et forcément ça dégénère…

« La dureté de Marvin et son esprit de compétiteur sont importants pour nous » le défend Mike Budenholzer. « On ne veut évidemment pas en arriver là pour garder cette dureté et cette compétitivité… Mais Marvin est un pro, et on a la chance de l’avoir avec nous. »

Expulsé pour la cinquième fois de sa carrière, Marvin Williams a clairement provoqué James Ennis, mais à l’arrivée, les arbitres ont décidé d’expulser les deux joueurs.

« Au final, un gars s’est sacrifié pour l’équipe, et comme je l’ai déjà dit, il faut combler son absence » a réagi Giannis Antetokounmpo. « En faisant ça, il a manqué à l’équipe, et on était encore plus concentré et on a joué encore plus dur après sa sortie, et c’est ce que doit faire une bonne équipe. »