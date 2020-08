Un match référence pour Rudy Gobert

« Il a été énorme ». Auteur de son meilleur match offensif en carrière en playoffs, Rudy Gobert a reçu les félicitations de Shaquille O’Neal, qui l’a carrément surnommé « Kareem Abdul-Gobert ».

L’ancienne star des Lakers, qui aimait « manger » les pivots adverses, a dû apprécier la façon dont le Français a gobé Nikola Jokic hier dans la démonstration du Jazz face à Denver (124-87).

Un démarrage en trombe

Toujours aussi précieuse en tant que force de dissuasion défensive, la « Stifle Tower » a donc été de tous les bons coups en attaque, pour terminer fort en sortie de « pick-and-roll », grappiller des points à droite à gauche, après un rebond offensif ou en fin de possession.

« Tout dépend de la façon dont mes coéquipiers sont capables d’attaquer et de me trouver, moi ou un autre, a expliqué Rudy Gobert au sujet de son match quasi parfait. Quelle que soit la défense qu’ils nous opposent, ils savent et nous savons comment la battre ».

Résultat des courses : pendant que Nikola Jokic titubait, Rudy Gobert pointait déjà à 12 points après un quart-temps et a poursuivi sa démonstration de puissance pour terminer à 24 points et 14 rebonds à l’issue du troisième quart-temps, alors que le match était déjà joué.

Quand tout roule en attaque

Entre l’adresse extérieure et l’omniprésence du pivot du Jazz dans la peinture, les hommes de Quin Snyder ont parfois semblé injouables. Et face à la défense peu appliquée des Nuggets, le résultat a été sans appel : +37. Pour le coach d’Utah, sa plus belle récompense est de voir la confiance qu’ont ses joueurs les uns envers les autres.

« Son engagement, sa manière d’écarter le jeu, sa confiance en ses coéquipiers, » a énuméré coach Snyder. « Quand ils le trouvent, il fait un excellent travail. Il est efficace sur pick-and-roll, il « roll » bien jusqu’au cercle. Il permet à nos arrières de driver et se trouve à l’opposé. Ces gars sont incroyablement altruistes, et il a cette capacité à leur faire confiance et le reste de l’équipe lui fait aussi confiance. Et là, ça devient difficile à défendre. La plupart du temps, quand il y a de l’espace, c’est grâce à la présence de Rudy ».

Plus en retrait hier aux côtés de Mike Conley et Rudy Gobert, Donovan Mitchell s’est ainsi fait un plaisir de féliciter le Français à de nombreuses reprises, le signe d’un groupe qui vit bien !

Le tweet provocateur

Les Nuggets pourront également regretter d’avoir « titillé » l’ego du Français à travers un tweet suite au Game 1 remporté par Denver, montrant Donovan Mitchell regardant Nikola Jokic avec la légende suivante : « Quand tu réalises que tu dois jouer le meilleur pivot de la NBA dès le premier tour ».

Une pique en partie destinée à Rudy Gobert, que le Français et Donovan Mitchell n’ont pas manqué de « liker », réservant leur réponse sur le terrain. Une erreur de plus que les Nuggets ont payé au prix fort hier.