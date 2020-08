Le MVP de la nuit : Jamal Murray a répondu à Donovan Mitchell

S’ils n’avaient pas perdu, Donovan Mitchell et Luka Doncic auraient été des MVP de la nuit logiques. Le premier a ainsi effacé Karl Malone des tablettes du Jazz, pour prendre le record de points en playoffs avec 57 unités, alors que le second est devenu le premier joueur à inscrire plus de 40 points pour son premier match de postseason…

Mais à l’heure des bilans individuels et collectifs, c’est finalement Jamal Murray qui retient notre attention.

Car face au show de son adversaire d’Utah, le meneur des Nuggets a pris les choses en main dans le « money time », avec 9 points et 2 passes décisives dans les cinq dernières minutes du quatrième quart-temps, avant de faire encore plus fort en prolongation, où il a marqué ou passé sur 16 des 20 points inscrits par son équipe !

« Chaque fois qu’il shootait, on avait le sentiment que ça ne pouvait que rentrer », commentait son coach, Mike Malone, après la rencontre. Et il est vrai que Jamal Murray semblait incapable de rater en fin de partie.

« L’énergie de Jamal est contagieuse, et quand il s’est lancé, et qu’il a répondu au feu par le feu, c’était bon à regarder, pour ceux qui le voient à la maison, mais nous avons besoin de cela de la part de Jamal »

Il fallait bien ça pour résister aux 57 points de Donovan Mitchell, dans un duel de pistoleros de très haut niveau.

« Sans fans, il y avait beaucoup de trashtalking, mais du bon trashtalking », appréciait Jamal Murray, qui a ensuite croisé Donovan Mitchell dans les allées de Disney World. « C’était fun, et c’est ce que les basketteurs apprécient, quand on se défie les uns les autres avec respect, et qu’on fait les comptes à la fin. C’est ce qui rendait le truc tellement sympa. On parlait en allant aux temps-morts. Je défends sur lui et il rentre des stepbacks. Il défend sur moi et je rentre des stepbacks. Je souris parce que ce sont les matchs auxquels on veut participer, ce sont les matchs qui sont les plus sympas et les plus compétitifs. Etant un gars avec cette même passion, ce sont les combats et l’esprit de compétition qu’on veut avoir pendant ces rencontres. »

Du côté d’Utah, c’était le « Donovan Mitchell show » et il fallait bien le « Jamal Murray show » pour y répondre.

« L’énergie de Jamal est contagieuse, et quand il s’est lancé, et qu’il a répondu au feu par le feu, c’était bon à regarder, pour ceux qui le voient à la maison, mais nous avons besoin de cela de la part de Jamal », concluait Mike Malone. « C’est un gars qui hausse son jeu et son équipe à un niveau différent. »