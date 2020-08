Mike D’Antoni ne veut plus avoir de regrets

C’est peut-être la dernière campagne de Mike D’Antoni à la tête des Rockets. En fin de contrat, l’entraîneur sait qu’il pourrait prendre la porte en cas d’élimination rapide en playoffs, ou en cas d’élimination tout court.

Avec son GM, Daryl Morey, il a donc décidé d’aller au bout de sa logique du « small ball », en se débarrassant de Clint Capela pour jouer un basket sans pivot, basé sur les pénétrations et le shoot à 3-points. Il faut dire que Mike D’Antoni porte encore les stigmates de ses échecs à Phoenix, avec sa philosophie du « Seven Seconds or Less ».

« Si vous pensez faire ce qu’il faut et que les chiffres prouvent que vous avez raison, alors il faut y aller à fond. On ne peut pas faire des compromis, ou faire les choses à moitié »

Propulsé coach de l’équipe en 2003, dans une ligue encore dominée par les intérieurs (Shaquille O’Neal, Tim Duncan, Kevin Garnett…), le coach a révolutionné le jeu avec pick-and-roll entre Steve Nash et Amar’e Stoudemire, entourée d’une armée de shooteurs. Jamais aucune équipe n’avait autant artillé de loin, mais Mike D’Antoni regrette toujours de n’avoir pas poussé à fond sa logique, retenu par les traditions et les commentaires autour des Suns.

« Si vous pensez faire ce qu’il faut faire et que les chiffres prouvent que vous avez raison, alors il faut y aller à fond », assure le coach à ESPN. « On ne peut pas faire des compromis, ou faire les choses à moitié. »

En 2005, Phoenix avait ainsi battu le record de 3-points tentés par match sur une saison, avec 24.7 tentatives par rencontre. Surtout, Steve Nash et les siens affichaient le meilleur pourcentage de la ligue de loin : 39.3% !

« Tout le monde disait qu’il était impossible de gagner en shootant autant de 3-points », se rappelle Steve Nash. « Maintenant, on réalise qu’on n’en shootait pas assez, surtout quand on jouait petit. Mike avait raison. Je le regrette aussi, mais ce n’était pas vraiment ma personnalité. Et la culture du jeu n’était pas encore prête. »

« Les gens disent qu’on ne peut pas gagner. Mais on n’allait pas gagner de l’autre façon, c’était certain. Je comprends les arguments, mais c’est notre seule chance »

Cette saison, aucune équipe ne tente en effet moins de 28 tirs à 3-points par rencontre, les Rockets en shootant carrément 45.3 par match. Freinés par la tradition et les critiques, les Suns du « Seven Seconds Or Less » ont sans doute en effet été trop timides dans leur révolution, alors qu’ils avaient globalement raison.

« Ses instincts à Phoenix, alors que comme vous le savez, il est l’un des plus grands innovateurs de l’histoire, était de pousser la jauge à dix », explique Daryl Morey. « Les critiques l’ont retenu à six ou sept. Quand il est arrivé ici (à Houston), on lui a dit : ‘Il faut aller au bout des choses. Pousse tout ça à 11’. »

Avec cet « ultra small ball », Mike D’Antoni peut donc cette fois aller au bout de ses idées. Pas sûr que ça réussisse, car tout repose sur PJ Tucker, qui était épuisé à l’arrêt de la saison et qui va devoir se coltiner les pivots adverses tout au long des playoffs, mais son coach assure qu’il fallait essayer. Pour ne rien regretter.

« Les gens disent qu’on ne peut pas gagner. Mais on n’allait pas gagner de l’autre façon, c’était certain. Je comprends les arguments, mais c’est notre seule chance. Et je crois qu’elle est plutôt bonne. »