Un peu de balle aux prisonniers pour détendre les Celtics

Brad Stevens a surpris ses joueurs plus tôt dans la semaine lorsqu’il a constitué plusieurs équipes dispatchées des deux côtés du terrain afin de mettre en place un exercice inédit : du « dodgeball », format américain élevé au rang de compétition du traditionnel « balle au prisonnier » auquel on joue dans les cours d’école en France.

« C’était la fin de l’entraînement et Coach Brad a dit : ‘On a une dernière chose à faire’. Tout le monde se disait : OK, on va faire un exercice physique ou autre, » a expliqué Enes Kanter dans son podcast. « Ensuite, il a mis l’équipe blanche d’un côté et l’équipe noire de l’autre. J’étais dans l’équipe blanche avec tous ces gars comme Marcus Smart ou Jayson Tatum. Il a dit : ‘OK, les noirs sur une ligne de fond, les blancs sur l’autre ligne de fond’. Puis il a apporté les ballons. Je lui ai dit : ‘Oh non ! On va jouer à la balle aux prisonniers. Je n’y ai jamais joué !’ ».

L’importance de l’esprit de groupe

Le pivot turc a en effet eu du mal à évaluer le poids plus léger du ballon, balançant quelques missiles dans le vide, mais avait trouvé une astuce pour rendre le jeu plus ludique : viser la tête ! « Mais j’ai été tellement nul » s’amuse-t-il. « Je ne savais pas que les balles étaient aussi légères. Alors je me suis lancé, j’ai envoyé la balle, et elle est allée sur la lune. Je me suis dit : ‘Oh non, c’est moche’. Et quelqu’un filmait ».

L’idée n’était pas de permettre aux joueurs d’une même équipe de régler leurs comptes mais bien de se détendre un peu et de se changer les idées avant d’aborder de grosses échéances en playoffs.

« On est dans la bulle depuis près de 40 jours maintenant. On commence aussi à le ressentir, » a ajouté Enes Kanter. « Je pense que des choses comme cette balle aux prisonniers ou le fait d’emmener tout le monde au bowling, ou simplement de traîner ensemble et tout ça, ça nous rend tellement meilleurs. On est un peu piégés ici. On ne peut littéralement aller nulle part en dehors de l’hôtel. On essaie juste d’en tirer le meilleur parti. »

D’après le pivot des Celtics, le meilleur dans ce jeu s’appelle Jayson Tatum, un joueur visiblement surdoué, quel que soit le sport qu’il pratique !

« On a envie de lui dire, soit mauvais à quelque chose mec, pourquoi es-tu bon en tout ? On a joué au bowling hier et Jayson Tatum a détruit tout le monde ». L’ailier All-Star est aussi le meilleur de son équipe au golf…

Comme pour la balle aux prisonniers, Enes Kanter n’aurait pas brillé par sa précision au bowling. Mais l’honneur est sauf, personne n’a filmé ses « gutter balls », ses boules terminant leurs courses dans les gouttières.