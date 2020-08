Romeo Langford obligé de serrer les dents

Cela ne changera pas le visage de la série entre les Celtics et les Sixers, mais Brad Stevens ne pourra sans doute pas compter sur Romeo Langford. Le rookie de Boston, qui n’a pas profité de son gros temps de jeu face aux Nets et aux Wizards, souffre d’une déchirure de ligaments du poignet droit, et son coach a confirmé qu’une opération sera sans doute nécessaire.

« Nous étudions toujours la prochaine étape avec lui, et je ne sais pas si ça signifie au final qu’il sera mis au repos, ou s’il devra faire avec » explique Stevens à Masslive.com. « Ils étudient toujours la question en fonction de ce qu’il ressent, pour savoir s’il sera disponible ou pas. Je dirais qu’il est incertain. »

L’ancien shooteur d’Indiana n’a pas été gâté par le sort depuis deux ans puisqu’il multiplie les pépins, et l’an passé, il avait serré les dents pour terminer la saison universitaire malgré un ligament déchiré au pouce droit.

« C’est préférable d’être en mesure d’encaisser les hauts et les bas liés aux blessures et aux rechutes, d’autant que c’est toujours sur une certaine période, et non un jour par ci, un jour par là » poursuit Stevens. « C’est sûr que ça craint… et je suis peiné pour lui. Mais c’est un gars qui se donne à fond, un dur au mal et je pense qu’il a un brillant avenir. Encore une fois, j’espère qu’il sera capable de jouer, mais cela dépendra totalement de nos médecins et dépendra probablement de sa douleur. Il va donc devoir tester ça, s’y habituer et voir ce que ça donne. »