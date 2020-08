Enfin une solution pour les équipes absentes de Disney World ?

C’est l’un des grands regrets d’Adam Silver : avoir laissé huit équipes de côté lors de la reprise de la saison. « Je dirais que ma plus grande déception est que nous n’avons pas trouvé de moyen raisonnable d’amener 30 équipes là-bas. Nous savons que tout ça implique des compromis, mais je me sens mal par rapport au fait qu’il y ait huit équipes qui ne font pas partie de l’expérience ».

Si la NBA « se sent mal », c’est encore pire pour les dirigeants de ses huit équipes : Golden State, Cleveland, Minnesota, Atlanta, Detroit, New York, Chicago et Charlotte. Les joueurs ne peuvent qu’effectuer des entraînements individuels, et il est donc impossible de travailler collectivement, et donc de préparer la prochaine saison. C’est pour cette raison que la NBA cherche des solutions, et selon The Athletic, elle en a peut-être trouvé une…

En accord avec le syndicat des joueurs, l’idée serait tout simplement de créer à partir de septembre des « bulles » au sein même des installations des franchises avec des tests quotidiens comme à Disney World. On ne sait pas où seraient logés les joueurs et s’ils auront droit de rentrer chaque jour chez eux, mais la NBA proposerait une semaine d’entraînements individuels, deux semaines d’entraînements en groupe et une heure par jour de cinq-contre-cinq.

Pour la NBA, c’est aussi un test grandeur nature en prévision de la prochaine rentrée puisqu’on évoquait un début de saison en décembre après un training camp. Si ces huit « mini-bulles » restent hermétiques, sans nouveau cas de Covid-19, ce sera un signe encourageant.