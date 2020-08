Le Thunder va pouvoir compter sur son « cinq de la mort »

Après avoir assisté à la naissance de son deuxième enfant, Dennis Schroder est de retour à Disney World et il sera en tenue pour le début de la série face au Rockets. Pour Billy Donovan et ses joueurs, c’est une très bonne nouvelle puisque l’Allemand n’est pas loin d’être le meilleur sixième homme de la saison, et surtout il lui permet de mettre en place son « cinq de la mort » avec Schroder donc, Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et Steven Adams. Depuis la reprise, ces cinq-là n’ont pas joué la moindre minute ensemble !

Pourtant, c’est rien de moins que le cinq le plus efficace de toute la NBA avec un différentiel de 29.9 points sur 100 possessions sur leurs adversaires ! Certes, l’échantillon est modeste (177 minutes selon The Oklahoman) mais en playoffs, quand les rotations sont raccourcies, Donovan pourrait l’utiliser encore davantage, et Shai Gilgeous-Alexander explique pourquoi ça marche.

« C’est parce qu’on a cinq joueurs qui peuvent attirer deux défenseurs sur eux, qu’il s’agisse de Steven au poste bas, ou de Chris, Dennis ou moi quand on pénètre, ou de Gallo sur un avantage de taille… Et ça oblige la défense à effectuer des rotations. Le basket devient alors très simple, et je pense qu’on est un cauchemar au niveau des oppositions. »

Si ce cinq est si efficace, pourquoi le coach du Thunder ne l’utilise pas plus ? Tout simplement parce que si Donovan aligne ensemble Schroder, Paul et Gilgeous-Alexander, il n’a plus de doublure sur les postes de meneur, et il ne peut plus les reposer chacun leur tour. Dans l’idéal, il souhaite jouer avec toujours deux meneurs sur le terrain. « J’ai conscience des stats lorsque ces trois-là jouent ensemble, mais si vous le faites en première mi-temps, ce sera un peu en deuxième quart-temps… On aura des parties du match où il y aura Chris, Shai ou Dennis seul sur le terrain, et les deux autres sur le banc. Il n’y a que comme ça que ça marche. »

C’est pour cette raison que Donovan souhaite garder son « cinq de la mort » pour les fins de match. « On est évidemment très au courant des stats de ce cinq dans les matches serrés. On aimerait continuer à le faire. Mais on doit prendre conscience qu’il y a 48 minutes dans un match. »