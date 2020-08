Montrezl Harrell devrait pouvoir être en tenue pour le premier match face aux Mavericks

Toute l’année, Doc Rivers a dû gérer les blessures et les mises au repos de ses joueurs. Et ça continue dans la « bulle » avec les retours compliqués de Lou Williams mais également de Montrezl Harrell.

L’intérieur, parmi les finalistes pour le trophée de meilleur sixième homme, est ainsi revenu à Disney World dimanche dernier, suite au décès de sa grand-mère, et la question est de savoir quand exactement il pourra rejouer…

Doc Rivers admettait qu’il n’était pas sûr de pouvoir disposer de Montrezl Harrell lundi soir, pour le premier match de la série face aux Mavericks mais, selon ESPN, il devrait bien sortir de sa quarantaine à temps.

Le problème, c’est qu’il aura donc manqué tous les matchs des Clippers dans la « bulle ». Pas idéal pour les playoffs.

« Je vais simplement le relancer, il a gagné ce droit », a expliqué le coach. « Le défi, c’est de savoir à quel point il est prêt. Je ne sais pas si j’ai déjà eu un gars qui n’a pas joué pendant huit matchs, et qui n’a participé à aucun entraînement, et qu’on relance directement en playoffs. On peut juste espérer à l’heure actuelle. »