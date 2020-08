La NBA annonce les trois finalistes pour tous les trophées de la saison

Les votes pour tous les trophées de la saison ont eu lieu du 21 au 28 juillet, avant la reprise de la saison, et n’ont donc pas tenu compte des rencontres dans la « bulle ».

C’est sur TNT que le MVP, le meilleur Rookie de l’année, le MIP, le défenseur de l’année, le meilleur sixième homme et le meilleur coach de l’année seront ainsi annoncés, au fil de prochaines semaines.

Et on connaît les finalistes des six catégories, avec un Giannis Antetokounmpo qui a une chance de remporter le trophée de MVP mais également de meilleur défenseur, un Rudy Gobert qui peut faire le triplé en tant que meilleur défenseur de l’année et Luka Doncic qui peut viser le titre de MIP, après celui de ROY l’an passé.

LES FINALISTES DES SIX TROPHÉES

MVP : Giannis Antetokounmpo, James Harden, LeBron James

Rookie : Ja Morant, Kendrick Nunn, Zion Williamson

MIP : Bam Adebayo, Luka Doncic, Brandon Ingram

Meilleur défenseur : Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Rudy Gobert

Sixième homme : Montrezl Harrell, Dennis Schröder, Lou Williams

Coach : Mike Budenholzer, Billy Donovan, Nick Nurse