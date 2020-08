Le MVP de la nuit : Terance Mann sort le match de sa vie

Depuis le début de la reprise dans la « bulle », Terance Mann avait seulement eu quelques minutes pour se montrer. Certes, il s’était illustré face aux Nets, mais c’était timide. Au total, il avait compilé 18 points, 8 rebonds et 6 passes en cinq matches joués. Là, face au Thunder, il a explosé ses compteurs.

L’arrière a tout simplement frôlé le triple-double avec un match très impressionnant : 25 points, 14 rebonds et 9 passes ! De quoi obtenir les félicitations de Kawhi Leonard.

« Ce moment était incroyable », raconte le rookie à ESPN. « Il m’a simplement dit que j’étais à une passe du triple-double, et qu’il ne fallait pas que je force. Le leadership de ces gars, durant toute la saison, a été fantastique. Ils étaient tous là, à me dire que j’avais besoin de deux passes ou d’un rebond de plus etc. »

Il a joué avec beaucoup d’énergie, parfois trop (cinq fautes), mais c’est cela qui lui a permis d’aller gober 14 rebonds (quatre offensifs) malgré sa petite taille (1m96).

En attaque, il a été juste avec un propre 8/12 et donc 9 passes. Bien connecté avec Joakim Noah, surtout en fin de troisième quart-temps, il n’a plus rien manqué au shoot dans les vingt dernières minutes du match.

En prolongation, il a inscrit cinq points et délivré une passe décisive dans les deux dernières minutes pour faire plier le Thunder. Vraiment, il n’a manqué qu’une passe pour que la soirée soit parfaite.

« J’ai joué comme ça toute ma vie : rebonds, passes et paniers. Les trois », résume le héros de la soirée, qui termine donc sa première saison régulière sur une excellente prestation.