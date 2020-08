Preview Playoffs 2020 | LA Clippers (2) – Dallas (7)

C’est à un duel de générations auquel nous aurons droit entre les Clippers, 2e à l’Ouest, et les Mavericks, 7e, qui effectuent leur grand retour en playoffs après trois saisons d’absence. D’un côté, deux superstars habituées des joutes de playoffs et un effectif de vétérans fin prêt à aller chercher le Graal. De l’autre, un duo européen qui promet de terroriser la NBA lors des prochaines années. Si l’équipe de Doc Rivers part favorite de ce duel, Dallas essaiera de résister malgré une défense loin d’être à la hauteur du talent de ses solistes.

MENEURS

Pour ses premiers playoffs, le magicien Luka Doncic devra se coltiner la peste Pat Beverley. Depuis son arrivée en NBA, le Slovène n’en finit plus d’impressionner. Élu Rookie de l’année la saison dernière, il a explosé cette saison avec des moyennes de 28.8 points, 9.4 rebonds et 8.8 passes décisives et a fini la saison régulière avec 17 triple-double ! Luka Doncic arrive en playoffs en pleine bourre et avec l’expérience des grands match européens, il ne devrait pas avoir de problème pour s’acclimater à l’intensité des playoffs NBA.

Face à lui, Pat Beverley a le profil inverse. Connu pour sa défense et sa dureté, il fera tout pour frustrer le prodige des Mavs. Au fil des années, il a également développé un tir à 3-points respectable et devrait bénéficier de tirs ouverts tant la défense de Dallas devra se concentrer sur Kawhi Leonard et Paul George.

Même si les Clippers alterneront les défenseurs sur Luka Doncic, Patrick Beverley doit se lécher les babines à l’idée de pouvoir malmener le petit prince de la NBA devant toute la planète basket !

Avantage : Dallas

EXTÉRIEURS

Comment stopper Kawhi Leonard et Paul George ? C’est l’énigme que Rick Carlisle devra essayer de résoudre. Sur le papier, ce sont Seth Curry et Tim Hardaway Jr qui devront se coltiner les deux All-Stars, même si Seth Curry sera décalé sur Patrick Beverley et Luka Doncic sur Kawhi Leonard ou Paul George. Ces derniers ont un avantage physique indéniable et ils ont prouvé en saison régulière que la défense des Mavs ne pouvait pas les ralentir.

Lors des trois confrontations entre les deux équipes, Kawhi Leonard a ainsi tourné à 31 points par match et Paul George à 25. Si Seth Curry et Tim Hardaway Jr. peuvent faire mal de loin et sont précieux pour étirer les défenses adverses, leur rendement risque de piquer du nez face au monstre à deux têtes de Doc Rivers.

Avantage : Los Angeles

INTÉRIEURS

Kristaps Porzingis a eu du mal face aux Clippers en saison régulière mais son matchup face à Ivica Zubac doit tourner en sa faveur. Le Croate n’est pas à l’aise loin du cercle et le Letton doit punir son adversaire de loin.

Lors des ses trois derniers matchs, le Letton tourne à 50% de loin. Il ne sera pas surprenant de voir Doc Rivers mettre Ivica Zubac sur Dorian Finney-Smith et opter pour un joueur plus mobile pour frustrer Kristaps Porzingis. La taille et les longs segments du pivot de Dallas devraient également gêner le pivot des Clippers mais c’est sur pick & roll et en aide que sa défense sera déterminante pour espérer contenir les attaques de Kawhi Leonard et de Paul George. En poste 4, Marcus Morris a su s’adapter à sa nouvelle équipe et peut créer son propre tir si besoin. Dorian Finney-Smith sera lui amené à défendre sur Paul George et Kawhi Leonard et devra punir la défense des Clippers de loin pour ouvrir la raquette pour Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

Avantage : Dallas

LES BANCS

Il serait facile de résumer le banc des Clippers aux deux prétendants au titre de meilleur sixième homme de la saison, Montrezl Harrell et Lou Williams, mais Doc Rivers peut compter également sur Reggie Jackson, Landry Shamet, JaMychal Green, Patrick Patterson, Rodney McGruder et Joakim Noah ! Pour Dallas, Maxi Kleber et Delon Wright devront être à leur meilleur niveau pour donner un peu de répit à leurs leaders. Rick Carlisle devra surement réduire sa rotation assez rapidement alors que Doc Rivers a le luxe de pouvoir compter sur plus de dix joueurs.

Avantage : Los Angeles

LES COACHES

Il est difficile de faire mieux qu’un duel entre Doc Rivers et Rick Carlisle. Les deux entraîneurs sont régulièrement cités parmi les meilleurs de leur profession. Pour espérer créer la surprise, le coach de Dallas devra gagner ce duel et on peut s’attendre à ce qu’il tente le tout pour le tout pour donner un avantage à son équipe. On devrait donc avoir droit à une belle bataille de techniciens mais Doc Rivers a juste beaucoup plus de munitions.

Égalité

LA CLÉ DE LA SÉRIE

La défense de Dallas peut-elle ralentir les Clippers ? L’attaque des Mavs a terminé la saison régulière avec la meilleure évaluation de l’histoire par 100 possessions (116,9 points) et a été encore meilleure dans la bulle, mais c’est en défense que le bât blesse. Dallas possède la 18e meilleure défense de la ligue et face au rouleau compresseur des Clippers, ça va poser problème. Cette série devrait être un feu d’artifice offensif mais dans les moments chauds, est-on prêt à parier sur la défense des Mavs pour produire plusieurs stops consécutifs, surtout dans les moments chauds où Luka Doncic et ses camarades ont souffert cette année ? Si la réponse est « oui » alors nous aurons droit à une série mais malheureusement pour Dallas, ça n’a pas été le cas de la saison.

SAISON RÉGULIÈRE

26 novembre 2019 : Clippers – Mavericks (114 – 99)

21 janvier 2020 : Clippers – Mavericks (110 – 107)

6 aout 2020 : Clippers – Mavericks (126 – 111)

3-0 Clippers

VERDICT

Clippers 4-1

CALENDRIER

Game 1 : mardi 18 aout à 03h00

Game 2 : jeudi 20 aout à 03h00

Game 3 : samedi 22 aout à 03h00

Game 4 : dimanche 23 aout à 21h30

Game 5 : mardi 25 aout (si nécessaire)

Game 6 : jeudi 27 aout (si nécessaire)

Game 7 : samedi 29 aout (si nécessaire)