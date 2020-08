Darius Bazley, le gaucher adroit

Les pépites d’OKC continuent de briller à tour de rôle sur cette fin de saison. Aux côtés de Mike Muscala, auteur du panier à 3 points de la gagne lors du dernier match face à Miami, c’est Darius Bazley qui est sorti du lot mercredi soir, inscrivant 16 de ses 21 points dans le dernier quart-temps pour mener un come-back victorieux.

Pour la première fois de la saison, le rookie vient d’enchaîner trois matchs à plus de 20 points (dont un record en carrière à 23 unités) en se montrant particulièrement adroit à 3 points. Alors qu’il avait shooté à 30% de réussite derrière l’arc avant le confinement, le joueur de 20 ans en est à 47% dans l’exercice depuis son entrée dans la bulle, à 17/36 !

Gaucher de loin, droitier près du cercle

L’occasion pour lui de confier une particularité quant à ses jeunes années de shooteur, lorsqu’il a soudainement décidé de changer de main, lui le droitier et s’est retrouvé à être plus efficace… Encore fallait-il y penser !

« Donc, je shootais avec ma main droite, mais je ne faisais que manquer mes tirs, s’est-il remémoré. Je m’imaginais être avec mon père, et si je manquais un tir, je me comportais comme mon père et je disais, « Non fiston, c’est comme ça qu’il faut shooter ». Ensuite, je tirais presque comme pour me racheter du tir raté d’avant. Mais je continuais à rater avec ma main droite, donc j’ai juste changé de main, et ça a marché ».

Cette particularité, qu’on retrouve également chez LeBron James, Russell Westbrook ou Luke Kennard, est une force sur un terrain, l’ambidextrie lui permettant d’avoir plus de possibilités, en plus de surprendre son adversaire. Chez Darius Bazley, c’est près du cercle que cet avantage se matérialise, ce dernier ayant tendance à plutôt finir de la main droite.

« Quand il drive, il a une capacité vraiment étonnante à finir avec cette main droite, a noté son coach Billy Donovan. Il peut aussi dribbler et ressortir main droite. Il est vraiment ambidextre autour du panier ».