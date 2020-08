Il est l’un de ceux qui ont bien profité de la pause de la saison. Globalement discret depuis le début de la saison, Darius Bazley a pris une toute nouvelle dimension depuis l’arrivée d’Oklahoma City dans la « bulle ».

Et après des matchs à 23 et 22 points face à Washington et Phoenix, le rookie s’est encore mis en évidence face au Heat, compilant 21 points (8/14 au tir dont 5/8 de loin), 9 rebonds et 4 passes décisives en 27 minutes. Surtout, il a été essentiel dans le retour de son équipe, menée de 22 points à dix minutes de la fin du match.

À +20, il affiche ainsi le meilleur +/- du match, se transformant en véritable « go-to-guy » du Thunder dans le quatrième quart-temps, en alternant les tirs extérieurs, les attaques du cercle et les bonnes ressorties du ballon.

C’est ainsi lui qui offre la balle de la victoire à Mike Muscala, décalé à 3-points.

« Baze a réussi un grand quatrième quart-temps », explique ainsi le shooteur. « Je lui ai juste dit de garder les yeux ouverts. C’était un super système mis en place par le coach, un système assez long, et c’est rentré. »

L’occasion pour tous les « role players » de prendre des responsabilités, et confiance, à l’approche des playoffs.