D’un tout petit point, les Blazers arrachent leur qualification !

Déjà dos au mur, les Blazers prennent le match par le bon bout. Certes, Caris LeVert rentre le panier plus la faute d’entrée de jeu et la défense s’annonce toujours aussi chancelante, mais Portland prend les devants derrière Damian Lillard et CJ McCollum, qui joue avec sa vertèbre fracturée. En face, Brooklyn n’est pas là pour plaisanter avec Rodions Kurucs qui galope sur le coast to coast conclu au dunk, et Jarrett Allen qui vient bâcher Zach Collins sans impunité.

Au final, ce premier quart se clôt sur un score de parité (31-31). Mais les remplaçants de Brooklyn maintiennent la pression, avec Tyler Johnson mais aussi Timothé Luwawu-Cabarrot qui enchaîne sur une nouvelle belle perf. CJ McCollum et Damian Lillard sont cependant les plus adroits avec 18 et 17 points respectivement en première mi-temps. Caris LeVert n’est pas mal non plus avec 16 unités mais ses Nets sont un peu à la traîne (73-67).

À l’image de Damian Lillard, au sol après un contact avec Garrett Temple, les Blazers sont sonnés. Les Nets leur ont passé un 15-1 pour repasser devant.

À vrai dire, Lillard est le seul joueur des Blazers à se montrer capable de scorer. Jusuf Nurkic met bien une petite claquette mais Portland encaisse un 37-24 en troisième quart. Caris LeVert et Tyler Johnson font des misères à la défense gruyère des Blazers (104-97). À -7 avant le dernier quart, Portland s’est mis en difficulté…

Une victoire au bout de l’agonie

Portland revient cependant au score dès le début du dernier quart, avec un 16-7 initial. Gary Trent Jr. ouvre le bal dans le coin, mais Damian Lillard nous gratifie d’un tir insensé, un dribble après le milieu de terrain. Il remet les Blazers sur de bons rails alors que Jusuf Nurkic se réveille et profite des duels avantageux à l’intérieur. Mais TLC et Garrett Temple ne lâchent rien, Brooklyn reste devant.

LeVert enfonce le clou alors que, face à lui, Gary Trent Jr. est à cinq fautes et ne se livre pas. Lillard passe à la barre des 40 points à trois minutes de la fin. Héroïque offensivement, Damian Lillard l’est aussi défensivement en se jetant au sol pour l’interception sur LeVert. McCollum rentre un tir clutch et ça fait +4 à 53 secondes du terme.

Mais Caris LeVert convertit le layup plus la faute, au contact face à Jusuf Nurkic. À 37 points, LeVert hérite du dernier ballon après un 3-points raté par Melo, pourtant ouvert. Il porte longtemps le cuir et tente un tir à reculons face à CJ McCollum. Damian Lillard peut lever les yeux au ciel, Portland l’a fait. Une victoire sur le fil pour s’infiltrer dans le « play in » samedi (134-133).