Rajon Rondo de retour dans la « bulle »

Un mois après avoir dû la quitter pour opérer un pouce fracturé à l’entraînement, Rajon Rondo est revenu dans la bulle jeudi soir, annonce le Silver Sceren and Roll, précisant qu’il devra rester en quarantaine pendant quatre jours.

On avait annoncé entre six et huit semaines de convalescence et son retour ne signifie pas qu’il sera apte à jouer pour le premier tour des playoffs contre les Blazers ou les Grizzlies.

Il doit finir sa convalescence d’abord explique Frank Vogel, qui compte sur lui pour être son assistant en attendant le feu vert des médecins – comme il le faisait à distance depuis une semaine dans son QG provisoire à Orlando.