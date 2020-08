Doc Rivers se méfie du potentiel offensif des Mavs

Sept des 8 affiches du premier tour des playoffs sont désormais connues et les équipes concernées n’ont pas tardé à se plonger dans la préparation et l’étude de leurs prochains adversaires. C’est notamment le cas des Clippers et des Mavs, déjà respectivement deuxièmes et septièmes avant d’intégrer la « bulle.

Les Mavs étaient arrivés en Floride avec l’objectif de grappiller quelques places dans la hiérarchie à l’Ouest afin d’éviter les Clippers. Raté, il faudra se farcir la paire George-Leonard sur une série au meilleur des sept matchs. Dallas avait déjà perdu deux fois face aux hommes de Doc Rivers en saison régulière et a encore échoué la semaine dernière s’inclinant 126-111. La mission s’annonce donc loin d’être évidente d’autant qu’en moyenne les Clippers se sont imposés de 11 points.

Parmi les meilleures attaques de l’histoire ?

S’ils partiront favoris, les Clippers ne prendront pas ce premier duel à la légère, loin de là. Les Californiens, qui s’apprêtent à être à nouveau au complet avec le retour de Montrezl Harrell, se méfient particulièrement du potentiel offensif des Mavs, incarné par le tandem Doncic-Porzingis qui s’apprête à vivre ses premiers playoffs NBA.

Dallas est toujours bien placé parmi les équipes de tête dans toutes les statistiques offensives et pointe notamment à la première place à l’évaluation offensive avec 116.8 points sur 100 possessions (juste devant les Clippers) avec la possibilité lors du prochain et dernier match face à Phoenix de devenir la meilleure équipe de l’histoire sur une saison dans cette catégorie (les Warriors de 2018-2019 avait tourné à 115.9 la saison passée).

« Ils sont impressionnants, c’est la meilleure équipe offensive de l’histoire, n’est-ce pas ?, a ainsi rappelé Doc Rivers au moment de s’exprimer sur son futur adversaire. Et ils ont l’une des meilleures jeunes stars. C’est devenu une équipe à deux stars maintenant, je veux dire que Porzingis aussi joue très bien. Je vois ça comme un match-up difficile au premier tour. C’est comme ça ».

A quel niveau va jouer Luka Doncic ?

Déjà exceptionnel lors de sa saison rookie, le Slovène rend une ligne de stats folle sur cette saison 2019-2020, à 29 points, 9.5 rebonds et 9 passes décisives de moyenne. Même avec la montée en puissance de Kristaps Porzingis, Luka Doncic reste le leader des Mavs et nul ne sait encore s’il parviendra à hausser une de fois plus son niveau de jeu à l’occasion de ses premiers playoffs.

« Luka, ça va être quelque chose, a reconnu Lou Williams. Dallas joue extrêmement dur. J’ai vu ces gars la semaine dernière, c’est une équipe bien entraînée. Ils vont tous être sur la même longueur d’ondes et ils vont jouer dur. Ça va être très plaisant, avec beaucoup de joueurs talentueux sur le terrain. Je pense que l’équipe qui joue le plus dur gagnera cette série. »

Les Clippers sont également bien placés pour connaître les failles de ces Mavs, loin d’être invincibles et dont la défense laisse encore à désirer. Mais l’absence d’avantage du terrain aura tendance à minimiser l’écart entre les deux équipes. Et comme le rappelle Kristaps Porzingis, ce ne sera facile pour personne.

« Je crois que ça va être un match-up sympa mais aussi difficile pour nous, a déclaré KP. Mais c’est un match-up difficile pour tout le monde. Ce qu’on veut, c’est entrer sur le terrain et jouer notre meilleur basket jusqu’à présent. Faire tous les petits efforts ensemble et faire du bruit. C’est notre objectif ».

Rendez-vous lundi ou mardi pour l’acte I.