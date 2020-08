Pour Myles Turner, T.J. Warren est le « MVP de la bulle »

On ne donnait pas cher des Pacers dans la bulle il y a encore quelques semaines alors que Victor Oladipo hésitait à reprendre la compétition puis suite au départ de Domantas Sabonis, touché à la voûte plantaire. Mais comme au cours de la saison régulière, les hommes de Nate McMillan ont réussi à se réinventer, en trouvant des solutions en interne (et en comptant finalement sur Victor Oladipo) afin d’engranger quatre victoires en six matchs.

Même si d’autres joueurs se sont également montrés, TJ Warren est devenu le symbole de cet art du dépassement de fonction cultivé dans les murs de la franchise d’Indianapolis. Sur les quatre succès des Pacers, l’ex ailier des Suns a claqué 53 points (dont le panier de la gagne) face à Philly, 34 face à Washington, 32 contre Orlando puis 39 face aux Lakers.

Enfin reconnu à sa juste valeur ?

Pour son coéquipier Myles Turner, également davantage dans la lumière en l’absence de Domantas Sabonis, le coup de chaud de T.J. Warren est tout sauf une surprise.

« TJ a toujours été un scoreur, a-t-il déclaré dans un long entretien à Hoopshype.com avant la rencontre de ce soir face aux Rockets (22h). J’ai juste l’impression qu’il n’a pas eu l’exposition qu’il méritait parce qu’il a été à Phoenix par le passé, pas nécessairement une équipe que beaucoup de gens regardent. Même à Indy. Indy n’est pas un grand centre d’intérêt national, mais il le fait sur une scène plus grande que par le passé. Il est très concentré en ce moment. Je pense qu’il est meilleur sans ballon. Il prend aussi de meilleures décisions avec le ballon en main et il met des paniers. Il est dans une position idéale en ce moment. Il va continuer à être lui-même. Nous verrons donc ce que l’avenir nous réserve. Mais, je veux dire, je ne le vois pas ralentir de sitôt ».

Malgré son dernier match raté face à Miami, TJ Warren reste incontestablement l’une des plus grosses surprises de cette fin de saison pas comme les autres. Pour Myles Turner, le scoreur des Pacers est même le « MVP de la bulle », l’ailier tournant à 31 points à 52.3% de réussite à 3-points et 6.3 rebonds en moyenne par match, même si Devin Booker et Damian Lillard feraient également de bons candidats.

« Une fois qu’il a trouvé cette zone, c’est terminé, il n’a plus de limite. Je pense personnellement qu’il est le meilleur joueur de la bulle en ce moment. Je suis évidemment un peu partial, mais j’ai vu Devin Booker. Il joue plutôt bien. De toute évidence, LeBron (James), il fait son truc. Mais dans l’ensemble, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui soit à la hauteur de ce qu’il a fait ».