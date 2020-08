Furkan Korkmaz s’excuse d’avoir privé Kyle O’Quinn d’un triple double

Il n’avait eu le droit qu’à six petites minutes dans la « bulle », contre les Blazers. Mais avec la blessure de Joel Embiid, Kyle O’Quinn a commencé la rencontre face aux Suns dans le cinq majeur. En vétéran accompli, il a fait le boulot.



« Je ne peux qu’exprimer mon respect pour lui et sur la façon dont il a géré cette saison », a souligné pour ESPN Brett Brown. « Il n’a pas beaucoup joué, et pourtant, il est resté en grande forme. »

Kyle O’Quinn a tout simplement réalisé un des meilleurs matches de sa carrière avec 9 points, 11 passes et 10 rebonds. Il est passé très proche d’un premier triple double en carrière. Si seulement Furkan Korkmaz ne l’avait pas oublié…

« Je ne pense pas que Furk savait que j’étais à un point du triple double », lance O’Quinn, pour Sixers Wire, afin de dédouaner son coéquipier. « Et je ne veux pas ressembler à ceux qui essaient d’aller chercher un triple double, ceux qui manquent un tir volontairement pour prendre un rebond. Je préfère que ça arrive naturellement, plutôt que l’on force pour moi. Il est venu après le match pour s’excuser, il était très sincère et tout va bien entre nous. »

L’arrière de Philadelphie s’est effectivement retrouvé avec une passe à faire sous le cercle à son coéquipier, qui était tout seul. Mais il a décidé de shooter à 3-pts. Dommage pour Kyle O’Quinn, qui ne lui en tient pas rigueur.

« Je ne savais pas que j’étais très proche du triple double jusqu’à ma sortie à la fin du match », avoue même le pivot. « Je savais que j’avais fait plusieurs passes, mais si on commence à compter ses points et ses rebonds, on n’arrive pas à le réussir donc j’ai laissé les choses se faire. En rejoignant le banc, mes coéquipiers m’ont dit que j’étais tout proche. Mince. Mais c’est comme ça… Je ne peux me réjouir de compiler un triple double alors qu’on a perdu de 13 points. C’est de l’égoïsme pur et je ne suis pas comme ça. »