Tim Hardaway Jr. et Seth Curry ont bien profité du surplus de munitions

Luka Doncic, Kristaps Porzingis et Donovan Mitchell absents, un écart de 21 points en début de deuxième mi-temps : les spectateurs du match entre Utah et Dallas hier soir se sont demandés quel était l’intérêt de cette rencontre entre deux équipes déjà qualifiées pour les playoffs qui n’ont pas d’ambitions particulières au niveau du classement.

Et puis finalement les Mavericks se sont réveillés et la question était de savoir s’ils réussiraient à remonter leur retard pour mettre un peu de suspense dans la partie. Mais ils sont montés en puissance si fort qu’ils ont déposé facilement leurs adversaires dans le money time, avec deux shooteurs très inspirés : Tim Hardaway Jr. et Seth Curry, respectivement 27 points à 11/15 aux tirs, et 22 points à 8/11.

L’intérêt de cette partie était justement là, finalement : « On arrive en playoffs et il faut créer des tirs en ayant confiance en ses passes, en ses coéquipiers » décrit Rick Carlisle. « C’est ce qu’on a fait en deuxième mi-temps après une première mi-temps très moche. Je suis content que ces deux gars aient trouvé leur rythme offensivement. »

Le premier tour en ligne de mire

On le sait : un shooteur en confiance en vaut deux – et deux shooteurs en confiance en valent quatre – et ils ont très bien utilisé les ticket shoots laissés par Doncic et Porzingis. « Il y avait plus d’opportunités évidemment, avec tous ces points en moins » souligne Seth Curry. « C’était une belle chance pour moi et d’autres de trouver notre rythme en ayant plus de tirs (…) Tu veux gagner mais il ne s’agit pas seulement du résultat. Il faut se mettre dans la meilleure forme possible pour le premier tour. »

Si les Mavs veulent avoir une chance à ce moment-là, il faut une rotation impliquée et un Tim Hardaway Jr. à son meilleur niveau en troisième lame très tranchante. « C’est top de pouvoir prendre des tirs, mais aussi d’attaquer la panier tôt dans le match, ne pas attendre » confie-t-il. « Ça m’aide de voir le ballon rentrer dans le panier. Il y a deux All-Stars en moins, c’est aux autres de se montrer, et de pouvoir leur retirer un peu de pression. »