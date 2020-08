Will Bynum prédit un bel avenir à Killian Hayes

Non drafté à sa sortie de Georgia Tech en 2005, Will Bynum a réussi à se faire sa place en NBA du côté de Detroit, où il évoluera de 2008 à 2014. Petite boule de muscle, le meneur remplaçant a pas mal bourlingué dans sa carrière, avec des piges au Maccabi Tel Aviv, mais aussi en D-League (à l’époque) et en Chine.

Après une dernière apparition rapide en Turquie, à Giresun, en 2018, et quelques autres dans la Big 3 de Ice Cube, Will Bynum a décidé de raccrocher.

« Du point de vue mental, il a une formation similaire à celle de Kobe »

A vrai dire, Bynum voulait se lancer dans le business des préparateurs physiques. Chose faite en 2018 avec la « Grind Family », une académie basket dédiée aux joueurs de lycée et d’universités mais aussi aux joueurs pros, dont des NBAers comme Kendrick Nunn, Patrick Beverley ou encore Alfonzo McKinnie.

A nouveau réuni avec Joe Dumars au sein de l’agence Independent Sports & Entertainment, Bynum a rapidement été déployé au service international, du fait de son parcours bigarré. C’est là qu’il a rencontré Killian Hayes, alors jeune débutant en Pro A avec son club formateur, le Cholet Basket.

« C’était pendant le camp de pre-draft. Jordan et Joe m’ont dit qu’ils avaient un gamin en France, très jeune, 16 ou 17 ans à l’époque, qui était vraiment très bon », se souvient Bynum dans le Detroit Free Press. « J’ai commencé à regarder des vidéos avant qu’il arrive à Los Angeles, où on a fait des workouts. Plus je voyais de vidéos et plus j’obtenais de retours sur ces vidéos, plus je voyais de bonnes choses. »

Malheureusement coupés dans leur élan par la situation sanitaire mondiale, Bynum et Hayes ne peuvent évidemment plus s’entraîner mais ils gardent le contact. L’ancien de NBA a été très impressionné par l’état d’esprit dégagé par le jeune prospect tricolore. Tant et si bien qu’il tente une comparaison osée…

« J’adore Killian. C’est un super gamin, un gamin qui a baigné dans le basket. Il est comme un Kobe Bryant qui a grandi en Italie et qui a grandi dans le basket parce que son père jouait à haut niveau. Le fait qu’il ait grandi dans ce milieu le rend un peu différent. Quand on compare, du point de vue mental, il a une formation similaire à celle de Kobe. »

« Il va continuer à s’améliorer une fois qu’il pourra jouer sur les terrains plus larges et plus grands de NBA »

Ayant trempé dans la marmite de la balle orange dès son plus jeune âge, Killian Hayes a effectivement bénéficié d’une éducation très basket, avec son papa DeRon, toujours derrière lui. « Sa mentalité est différente parce qu’il veut être le meilleur, et c’est son seul objectif », reprend Bynum. « Certains jeunes, ils ont un horizon plus large parce qu’ils ont grandi dans des environnements différents et la dynamique est différente. Mais avec lui, on peut déjà voir que sa progression et son évolution seront facilitées par cette éducation. »

Ayant pris le parti de quitter le cocon choletais avant de se lancer à l’assaut de l’Amérique, Killian Hayes a vécu une saison très intéressante à Ulm, avec quasiment 13 points et 6 passes de moyenne en EuroCup. Il a connu des hauts et des bas, mais il a continué à progresser en se frottant à la deuxième meilleure compétition européenne. Avec son jeu entre James Harden et Manu Ginobili, Hayes fait saliver les spécialistes par son talent qui combine une mentalité de pur scoreur – et la vision du jeu d’un grand passeur.

Sur le jeu lui-même, Bynum n’a pas de grandes craintes pour son nouveau protégé. Au contraire, Bynum a de grands espoirs pour Hayes à la prochaine Draft, mais aussi pour sa carrière. L’ayant vécu personnellement avec son expérience (Euroleague) au Maccabi Tel Aviv, Bynum sait combien le jeu NBA peut sembler plus facile (car plus libre) après la rigueur du jeu européen. Luka Doncic en est le dernier exemple en date…

« Ses déplacements latéraux sont très, très bons. Ses mains sont rapides. Et il a la patience suffisante pour défendre contre des très bons joueurs offensifs », avance-t-il. « Ses lectures sur le pick & roll sont déjà très bonnes, et il va continuer à s’améliorer une fois qu’il pourra jouer sur les terrains plus larges et plus grands de NBA. Il va aussi se frotter avec des joueurs plus athlétiques, ce qui va le rendre meilleur aussi. Du fait que j’ai joué en Europe, je comprends mieux sa mentalité et son jeu. »

Ayant déjà été interviewé par une « douzaine de franchises NBA » selon son agent, Yann Balikouzou, Killian Hayes a effectivement un avenir doré devant lui. Le combo-guard gaucher semble en passe de s’inviter dans la « lottery », voire carrément dans le Top 5. Il deviendrait d’emblée le joueur français le plus haut drafté de l’histoire…