Kendrick Nunn en quarantaine

On ne sait pas pourquoi Kendrick Nunn est sorti de la « bulle » de Disney World samedi, mais le Miami Herald rapporte que son absence n’aura pas excédé 24 heures puisqu’il est revenu vers minuit. Malgré ce départ éclair, le voilà donc en quarantaine, et elle sera au minimum de quatre jours. Si c’est le cas, cela signifie qu’il manquera les deux prochains matches, mais qu’il pourrait être disponible pour la dernière soirée de saison régulière, prévue vendredi, avec une rencontre face aux Pacers.

Alors que Erik Spoelstra jongle avec les allers-retours de ses joueurs à l’infirmerie, il devrait pouvoir compter sur son rookie pour les playoffs. Et ce sera peut-être contre les Pacers que Miami va affronter deux fois la semaine prochaine.

Finaliste pour le trophée de Rookie Of The Year avec Ja Morant et Zion Williamson, Nunn est très effacé depuis la reprise avec 7.8 points de moyenne à 32% aux tirs et 25% à 3-points en 21 minutes.