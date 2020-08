Le grand soir des retrouvailles pour Marc Gasol

Transféré il y a 18 mois de Memphis à Toronto, Marc Gasol n’a toujours pas affronté son ancienne équipe. Ce sera chose faite ce soir, dans des conditions forcément particulières, mais ça reste des retrouvailles.

Et ça dépasse la franchise des Grizzlies.

« Je suis arrivé là-bas quand j’avais 16 ans, et c’était la première fois que je quittais l’Espagne » raconte-t-il à propos de Memphis, où il possède toujours une maison. « J’ai commencé au lycée là-bas comme adolescent, et je suis parti comme père de deux enfants. Mes liens avec la ville sont enracinés profondément, mon amour pour les habitants, et ce qu’ils font pour la franchise, est éternel« .

« J’aimerais ne pas avoir toute l’attention centrée sur moi avant le match »

Depuis son départ, les Grizzlies ont loupé les playoffs pour la première fois en huit ans, et il est devenu champion NBA. Depuis son départ, l’effectif a bien changé, et il aura bien du mal à reconnaître son ancienne équipe. Et pourtant, il y aura de l’émotion car il a porté ce maillot pendant 11 ans.

« Je ne pense pas que ce soit un match facile à jouer, simplement parce qu’il y aura beaucoup d’émotions, non ? » demande-t-il lors de la visionconférence du jour. « Ce n’est pas facile de saluer tout le personnel, tous les membres du staff et tous ceux qui travaillent avec l’équipe, puis d’essayer d’exécuter le plan de jeu pour les battre. Ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air. C’est beaucoup d’émotions, et je suis très centré sur le boulot quand vient le moment de jouer, et j’aimerais ne pas avoir toute l’attention centrée sur moi avant le match. J’aime simplement jouer, gagner et ensuite on peut papoter. »

Parmi l’effectif qui vient de battre le Thunder, Marc Gasol n’a joué qu’avec trois joueurs : Kyle Anderson, Dillon Brooks et Yuta Wananabe. C’est dire si les retrouvailles resteront toutes relatives sur le terrain.

D’autant que ce sera dans la « bulle » et sans public.

« Évidemment, le sentiment est un peu mitigé car on ne pourra pas jouer à Memphis, là où il aurait reçu tout l’amour du public » conclut Fred VanVleet. « Mais je suis sûr qu’il sera heureux de revoir quelques visages familiers et beaucoup de personnes avec qui il a passé beaucoup de temps au cours de ces dernières années. »