Le MVP de la nuit : Luka Doncic, la victoire en souriant

À nouveau, les MVP potentiels ne manquaient pas cette nuit avec T.J. Warren et Devin Booker, mais on a opté pour Luka Doncic, auteur d’une énième performance XXL face aux Bucks avec 36 points, 19 rebonds et 14 passes à 12 sur 24 aux tirs avec un 9 sur 10 aux lancers-francs. C’est son 17e triple double de la saison, et il permet aux Mavericks de s’imposer 136-132 face aux Bucks après prolongation.

« C’est l’un des joueurs les plus talentueux contre qui j’ai jamais joué » lâche Giannis Antetokounmpo. « Il est talentueux. Vraiment talentueux. Il rend toute son équipe meilleure, et il progresse. » Même enthousiasme chez Rick Carlisle : « Il progresse de jour en jour, d’heure en heure… Ce qui m’a le plus impressionné, c’est son leadership pendant ce match. Il est resté très calme, et il a tenu les gars pendant les moments compliqués. »

Absent du trio final pour le trophée de MVP, Luka Doncic n’avait pas spécialement de message à envoyer. Humble, il estime d’ailleurs qu’il ne mérite même pas d’être candidat au trophée de Most Improved Player. « Enlevez-moi de cette liste et mettez Devonte’ Graham. Je ne mérite pas d’être sur cette liste. »

Il n’empêche qu’il a bel et bien progressé depuis un an, et qu’à 21 ans, ce qu’il réalise est époustouflant. Le voilà déjà avec trois triple-double en cinq matches dans la bulle. « Je me sens frais, et j’essaie juste de faire le bon choix » explique-t-il. « Parfois, je prends un tir, et je ne devrais pas… »

De sa performance, on retiendra évidemment cette passe entre les jambes en fin de prolongation. Les Bucks ont recollé au score, on est sur jeu placé, et Luka Doncic envoie une passe aussi compliquée que géniale pour éliminer Giannis Antetokounmpo et envoyer Maxi Kleber au dunk. « Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Je l’ai simplement fait. Je l’ai vu… Je ne sais pas… Je n’y ai pas pensé avant de le faire, c’est venu dans l’instant. »

Une spontanéité qui n’est qu’une des facettes de son immense talent.