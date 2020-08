Cinquième victoire de suite pour Devin Booker et les Suns !

Avec la défaite de Portland face aux Clippers plus tôt dans la journée, les Suns ont une occasion en or de se rapprocher un peu plus de la neuvième place qualificative pour le barrage de l’accession en playoffs.

Malheureusement pour les hommes de Monty Williams, ils sont pris de court par l’adresse longue distance de Duncan Robinson et de Tyler Herro. Les deux shooteurs donnent rapidement onze longueurs d’avance au Heat (19-8). Seul Devin Booker parvient à limiter la casse côté Phoenix. Il marque dix points en premier quart-temps mais le 5 sur 16 de ses coéquipiers permet à Miami de garder sept points d’avance après douze minutes de jeu (32-25).

Phoenix se réveille alors grâce à Cameron Payne et Jevon Carter (20 points). La doublette de remplaçants mène un 13-5 qui met le Suns devant pour la première fois du match (38-37). Andre Iguodala (12 points) et Jae Crowder (17 points) remettent alors de l’ordre dans la maison floridienne et deux tirs primés du second nommé conclut un 11-2 du Heat (48-40). Alors que Bam Adebayo (18 points, 9 passes, 7 rebonds, 3 contres) pose son empreinte sur le match des deux côtés du terrain, Devin Booker lui emboîte le pas. Il se joue de la défense adverse et marque neuf points lors des trois dernières minutes de la mi-temps pour ramener Phoenix à hauteur de Miami avec l’aide de Cam Johnson (60-60).

Devin Booker injouable

Booker continue son festival dès son retour sur le terrain. Avec la défense concentrée sur lui, ses coéquipiers se mettent au diapason et le duo Rubio – Ayton forcent Erik Spoelstra à prendre un temps mort (72-69). Avec les absences de Jimmy Butler, Goran Dragic et Kendrick Nunn, Tyler Herro et Duncan Robinson prennent leurs responsabilités à l’arrière. Bien épaulé par un Bam Adebayo omniprésent, ils passent un 10-2 aux Suns mais Devin Booker, toujours aussi chaud, marque six points de suite pour redonner l’avantage à son équipe avant le dernier quart-temps (88-86).

Alors que Booker souffle sur le banc, les Suns parviennent à confirmer leur bon passage. Leur défense envoie le Heat vers DeAndre Ayton qui fait la loi près du cercle et convertit deux paniers faciles de l’autre côté pour donner cinq points d’avance aux siens (95-90). Andre Iguodala tente de relancer le Heat mais Phoenix enfonce le clou grâce à Jevon Carter qui enchaîne interception, passe décisive, et 3-points dans le corner pour mettre Miami à -8 avec moins de six minutes à jouer (102-94).

Phoenix toujours invaincu

Carter ajoute un sixième tir de loin mais les deux vétérans, Iguodala et Crowder, imitent le Sun pour garder le Heat en embuscade (105-102). La défense de Miami, pourtant excellente lors des trois dernières minutes, offrent trois lay-up de suite à ses adversaires, dont un venant sur une passe limpide de Devin Booker pour Mikal Bridges, qui relègue Miami à 7 avec 80 secondes au chrono (111-104). Malgré une faute évitable sur Duncan Robinson à 3-points, Phoenix ne craque pas et engrange une cinquième victoire de suite dans la bulle d’Orlando.