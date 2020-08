Une victoire qui ne veut rien dire pour Brad Stevens

Les Celtics sont en dents de scie depuis leur arrivée dans la bulle : une courte défaite contre les Bucks, un braquage évité de justesse face aux Blazers, puis une défaite logique contre un Heat sans Jimmy Butler et deux larges victoires ces deux derniers jours, la première contre Brooklyn, la deuxième contre les champions en titre de Toronto.

Des prestations rassurantes mais Brad Stevens ne va pas s’emballer : « mercredi matin, je ne nous ai pas trouvés très bon, donc je ne suis pas sûr d’avoir changé en deux nuits » a-t-il expliqué après la rencontre. « On a un peu mieux joué ces deux derniers matchs, mais on a encore du pain sur la planche pour atteindre nos objectifs. »

En l’occurrence, aller le plus loin possible en playoffs sans avoir de regret. Brad Stevens redoute la postseason et pour lui, les victoires de cette fin de saison régulière signifient peu de choses.

« Ce match ne voudra rien dire si on les retrouve. C’est une très bonne équipe, ils ont raté beaucoup de tirs ouverts, ce n’était pas leur soir. Nos gars ont bien joué, mais ce match n’aura aucune valeur dans deux semaines. »