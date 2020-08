Les Celtics explosent les Raptors

Cette potentielle preview de la demi-finale de la conférence Est démarre sur des bases ultras défensives. Les Raptors ne marquent que deux points lors des six premières minutes et Jaylen Brown donne déjà dix points d’avance aux Celtics (12-2). Boston joint alors le festival de maladresse canadien pour finir le quart-temps. Il faut l’entrée de Norman Powell pour voir Toronto franchir la barre des dix points et n’échouer qu’à -7 après une période désastreuse (21-14).

Dans le sillage du trio Jaylen Brown – Jayson Tatum – Robert Williams III, les Celtics enfoncent un peu plus leurs adversaires lors des premières minutes du deuxième quart temps. Ils profitent de trois nouvelles pertes de balle des Raptors pour leur infliger un 11-2 et prendre seize points d’avance (32-16).

Frustré, Nick Nurse écope d’une faute technique qui a le mérite de réveiller ses troupes. Fred Van Vleet, Kyle Lowry et Pascal Siakam répondent par un 7-0 mais ce sursaut n’est que de courte durée. Malgré un bon passage de Van Vleet, Jaylen Brown et les Celtics repartent de l’avant. Deux tirs primés de suite de Daniel Theis repoussent les Raptors à -18 (46-28) ! Kyle Lowry et Fred Van Vleet limitent la casse mais à la pause Toronto a perdu dix ballons et ne tirent qu’à 32% de réussite aux tirs (52-37).

Les Celtics prennent feu

Les Raptors reviennent sur le terrain avec le couteau entre les dents et un 3-points de Van Vleet réduit l’écart à -10 (55-45). Malheureusement pour les champions en titre, Kemba Walker et Jayson Tatum, jusqu’ici relativement discrets, sortent de leur tanière et marquent 19 des 21 premiers points des Celtics pour débuter la troisième période. Leur adresse permet à Boston de passer un 19-7 à leurs adversaires et de les mettre K.O. debout (76-52) ! Les hommes de Brad Stevens terminent le quart-temps à près de 70% de réussite aux tirs pour mettre Toronto à -34 (91-57) !

Le match plié, les deux entraîneurs vident leurs bancs. La victoire de Boston empêche Toronto de s’adjuger pour de bon la deuxième place de la conférence Est. Tout est cependant écrit pour que nous retrouvions ces deux équipes face en face en playoffs.