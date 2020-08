Les Spurs se relancent face au Jazz

Bonne nouvelle pour Gregg Popovich, ses joueurs prennent ce match au sérieux. Notamment Jakob Poeltl qui profite de l’absence de Rudy Gobert pour marquer près du cercle sur des pick-and-roll. A l’extérieur, c’est d’abord Derrick White qui fait mouche pour permettre aux Spurs de s’échapper (11-5).

A Utah, Joe Ingles est discret, et il faut attendre l’entrée de Jordan Clarkson pour que le Jazz se réveille. San Antonio subit un pilonnage de l’ancien Laker : huit points en deux minutes ! Sauf qu’il est esseulé, et que le collectif de San Antonio maîtrise la situation. Pour son anniversaire, fêté par les spectateurs virtuels, DeMar DeRozan régale avec un superbe travail d’appuis avec un fadeaway. Tout aussi superbe, ce « circus shot » de Clarkson qui permet à Utah de limiter la casse après 12 minutes (36-29).

Clarkson en feu

Le début du 3e quart-temps est marqué par le réveil de Joe Ingles. Bien trouvé notamment par Jordan Clarkson, il enchaîne trois tirs à 3-points, et le Jazz revient à -6 (48-42). Sous les panneaux, Tony Bradley joue les Rudy Gobert, et c’est DeRozan qui se fait écrabouiller sur un drive. San Antonio s’en remet alors à son collectif avec Poeltl à la conclusion. L’Autrichien ponctue, en deux temps, un superbe « move » à la Spurs pour redonner 10 points d’avance (52-42). Un écart qu’on retrouve à la pause (60-50) après un bon passage d’Emmanuel Mudiay, et les réponses de Lonnie Walker IV.

On retrouve l’arrière-ailier des Spurs pour un dunk sur un caviar de DeRozan. Puis c’est au tour de Walker de driver pour décaler White pour le 3-points. Les Spurs reprennent le large : 65-53. En face, le show Clarkson continue, et le match est vraiment intéressant en termes d’adresse et de mouvement. On retrouve Clarkson aussi à la passe pour trouver Miye Oni dans l’axe. A 3-points, le rookie ramène le Jazz à cinq points (76-71).

Rudy Gay décisif

Mais ça réveille les Spurs, et notamment Poeltl qui reprend son chantier près du cercle. Sur un caviar de Rudy Gay, il donne 14 points d’avance (85-71) aux Spurs. Au relais de DeRozan, Gay est partout, et il permet aux Spurs d’attaquer le dernier quart-temps avec 12 points d’avance (96-84). Le 4e quart-temps débute sur un faux rythme. Des balles perdues, des shoots ratés, et un « challenge »… Finalement, ça profite au Jazz pour recoller grâce à Rayjon Tucker en bout de chaîne pour le 3-points (100-93). Il donne des idées aux autres joueurs du bout du banc, comme Jarrell Brantley et Juwan Morgan.

Ils laissent le Jazz en embuscade, et c’est finalement Rudy Gay qui va les calmer avec un dunk énorme dans le trafic (116-107). Il reste quatre minutes, mais Utah va patauger et White va définitivement les distancer sur un 3-points et San Antonio s’impose 119-109 pour revenir à deux victoires de Portland et Memphis.