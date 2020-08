Dwyane Wade, animateur et producteur d’un jeu télévisé

Fraîchement retraité des parquets, Dwyane Wade continue de toucher à tout, dans les domaines les plus inattendus ! L’ancien arrière du Heat se lance ainsi à la télévision pour produire et présenter dix épisodes du show TV « The Cube », créé au Royaume-Uni en 2009, et que Nagui a brièvement présenté en France durant l’été 2013.

WarnerMedia a passé commande à Objective Media Group, société appartenant à All3Media, qui a donc confié à D-Wade la production et l’animation de ce projet.

Le jeu fait appel à la concentration, l’habileté et la dextérité des candidats à travers des petits défis à réussir au sein d’un grand cube. Il y a sept jeux pour autant de prix à remporter, et neuf « vies » pour y parvenir.

Dwyane Wade n’étant pas un animateur comme les autres, la version US permettra aux candidats de demander de l’aide à l’ancienne star du Heat, une sorte de « joker » qui lui permettra de participer pleinement à l’action.

« Je suis très heureux de me joindre à ma famille WarnerMedia pour présenter ce jeu TV passionnant et divertissant aux États-Unis, » a-t-il déclaré. « En tant qu’ancien athlète, j’aime la compétition et j’apprécie l’ensemble des compétences nécessaires pour concourir dans des environnements sous haute tension et avec un rythme rapide. En tant que producteur exécutif et animateur, j’ai hâte de faire équipe avec les candidats pour me lancer dans une quête à la fois physique et mentale, ainsi que d’ajouter ma propre touche à l’émission qui fera de ce jeu un événement familial amusant à regarder ».

On ne sait par contre pas encore où le show sera diffusé, même si TBS, TNT et truTV ont été évoqués.