Après sa pire soirée en carrière, Bogdan Bogdanovic claque son record en carrière

Comme Ivica Zubac, Bogdan Bogdanovic a vécu un ascenseur émotionnel cette semaine, encore plus violent que celui du Clipper. Mardi soir, il connaissait « sa pire soirée en carrière » comme l’a qualifié Luke Walton, avec 3 points à 1/15 aux tirs dans la défaite contre Dallas. Hier, il a réagi face aux Pelicans en claquant ni plus ni moins que son record en carrière avec 35 points à 13/20 aux tirs avec une victoire à la clé. Au plus grand bonheur de son entraîneur, qui a tout fait pour le remettre en selle.

« Ça fait toujours partie du plan de jeu » confie Walton. « Quand tu passes du temps avec Bogi et Buddy (Hield) au quotidien, tu vois quel genre de shooteurs ils sont. En tant que coach, je cherche constamment une manière de leur offrir de bonnes opportunités. C’est bien qu’il ait réagi comme ça après sa pire soirée en carrière. Ça a donné de l’énergie à l’équipe. Quand on gagne, c’est que nos shooteurs ont planté. C’était encore le cas (hier soir). »

Ce n’est pas De’Aaron Fox qui va se plaindre de le voir prendre autant de ticket shoots : le meneur de jeu n’a pas caché sa joie de voir son pote rebondir. « Je pense que ça facilite les choses pour tout le monde. Les top joueurs que nous sommes, on est content de voir les autres réussir. C’est toujours bien d’avoir des gars comme ça. On a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. Mais quand il y a des joueurs qui sont contents pour leurs coéquipiers, c’est vraiment plus facile. »

« Peut-être que la pression m’a aidé, j’aime ça »

L’arrière n’a aucun élément – ou presque – pour justifier ce grand écart. « Honnêtement j’ai fait la même chose que d’habitude. Ça fait partie de ces soirées où ça rentre, l’autre, non. C’est peut-être parce qu’on était sur le réseau TV national, je devais prendre feu » sourit-il. « Je pense que ça peut arriver à tout le monde. J’étais peut-être un peu plus concentré mentalement. Je n’ai pas changé ma routine… c’est comme ça. Peut-être que la pression m’a aidé, j’aime ça. Je pense que j’y réagis bien. »

Pas étonnant de voir le Serbe, médaillé au niveau international et qui a joué au Partizan Belgrade puis au Fenerbahçe, adorer la pression, surtout quand la saison est en jeu. « Mon type de jeu c’est le basket qui gagne. Tout le monde sait ça. On essaie tous d’aller en playoffs en équipe. On sait ce qu’il faut faire. On s’en approche, petit à petit. On a gâché deux cartouches. C’est comme ça, c’est le basket. C’est la NBA, il faut être prêt, c’est tout. »