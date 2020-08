James Harden encore félicité pour sa défense

James Harden a encore réussi un match plein la nuit dernière face aux Lakers, cumulant 39 points, 8 rebonds, 12 passes décisives, 3 interceptions en 36 minutes… et même 10 balles perdues ! Plus sérieusement, au-delà de la victoire face aux Lakers, privés de Rajon Rondo, LeBron James et d’Alex Caruso, les Rockets, privés de leurs côtés d’Eric Gordon et Russell Westbrook, semblent plus investis en défense.



« C’est ce qui va nous faire gagner un titre, la partie défensive, a même déclaré la star des Rockets après la rencontre. Il nous faudra la concentration de chacun pour y arriver. Chacun de nous est prêt à faire cet effort, individuellement et en équipe. »

Déjà en vue lors du match face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo à qui il avait joué un vilain tour en défense en fin de match en forçant le « Greek Freak » à perdre de précieux ballons, Harden s’est à nouveau illustré par ses efforts en défense, longtemps considéré comme son point faible. Et surtout, par son envie, élément primordial pour bien défendre.

« Je dirais probablement que son engagement en défense a été le facteur n°1, a relevé son coach, Mike D’Antoni. On parle vraiment, on essaie vraiment de faire adhérer les gars. Il faut le faire par l’exemple, et il l’a fait en arrachant des ballons. Il s’est concentré à fond pour essayer de gagner, quoi qu’il en coûte. Il y a beaucoup de bonnes choses sur lesquelles on peut s’extasier. »

Objectif playoffs

Avec trois victoires en quatre matchs, Houston fait pour l’instant honneur à son rang depuis son entrée dans la « bulle ». Mais pour rallier enfin les Finals, James Harden et ses coéquipiers savent que leur défense devra être également au point, particulièrement lorsque vont débuter les playoffs.

« On joue plutôt bien, mais il y a encore beaucoup de choses qu’on peut améliorer, particulièrement en défense, on peut encore corriger des choses, a poursuivi le MVP 2018. Notre énergie et notre rythme ont été bons, mais en défense, nos efforts et notre agressivité sont vraiment des choses sur lesquelles on doit s’accrocher. »

Encore quatre matchs de saison régulière avant d’entrer dans le vif du sujet.