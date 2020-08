James Harden punit des Lakers orphelins de LeBron James

Équilibrée, la rencontre part sur un rythme effréné, les deux équipes poussant la balle dès que possible (13-13). Sans LeBron James, remplacé par Quinn Cook, Frank Vogel aligne un cinq « small ball » avec une raquette composée de Kyle Kuzma et Anthony Davis. Comme attendu, les Lakers appuient à l’intérieur et jouent beaucoup sur « AD », auteur de 11 points en un quart-temps.

En face, James Harden a également le champ libre en l’absence de Russell Westbrook. Omniprésent, il alterne parfaitement entre scoring et décalages pour ses shooteurs. À l’image de Jeff Green, les snipers texans sont adroits (7/13 à 3-points sur la période) et permettent ainsi aux Rockets de virer en tête après douze minutes (33-26).

Dans le deuxième acte, malgré sa domination au rebond et un nombre important de secondes chances, Los Angeles ne parvient pas à freiner Houston derrière l’arc. Sans faire de bruit, James Harden passe déjà la barre des 20 points tandis que l’écart grimpe dangereusement en faveur des hommes de Mike D’Antoni (49-35).

Les Rockets se régalent à 3-points

Entrevus depuis la reprise, les problèmes offensifs et défensifs des « Purple and Gold » se confirment une nouvelle fois ce soir. Incapables de convertir la moindre tentative primée, ils laissent bien trop d’espace aux tireurs adverses – et à Ben McLemore – en défense. À la pause, les Rockets sont donc logiquement devant (65-56).

Au retour des vestiaires, les Lakers inscrivent enfin leur premier tir à 3-points du match grâce à Kyle Kuzma, l’une des rares satisfactions de la soirée. Malgré un léger mieux en attaque, ils ne réussissent toujours pas à faire baisser le pourcentage texan derrière l’arc. L’écart se stabilise ainsi autour de la dizaine de points (79-69).

Plus la rencontre avance et plus l’emprise des Rockets sur cette partie est visible et incontestable. Intenable, James Harden continue de jouer juste, aussi bien pour lui que pour ses coéquipiers. Aucun défenseur de LA n’est en mesure de le contenir. À douze minutes du terme, Houston reste confortablement installé devant (94-79).

James Harden en mode MVP

Dans le quatrième quart-temps, les Angelenos s’efforcent tant bien que mal de réduire l’écart avec leurs remplaçants, Dwight Howard en tête. Contre toute attente, ils reviennent même à deux possessions après avoir débuté cette ultime période sur un 10-0. Problème, cette embellie ne va durer qu’un temps.

Décidément imprenables, James Harden et consorts vont effectivement retrouver leur adresse extérieure pour infliger un 11-0 aux hommes de Frank Vogel et les repousser à distance raisonnable (105-89). Ce nouvel éclat sera finalement fatal aux leaders de la conférence Ouest puisqu’ils ne reviendront plus, les cinq dernières minutes de la partie s’apparentant à un « garbage time ».

Une fois de plus plombés par leur maladresse offensive et leur apathie défensive, les Lakers s’inclinent dans les grandes largeurs pour la deuxième fois en deux jours (113-97). La première place est, certes, officialisée mais quelques doutes commencent à s’installer progressivement dans le camp californien. Il sera donc important de les dissiper après-demain, face aux Pacers.

Avec ses 39 points, 8 rebonds, 12 passes et 3 interceptions (mais 10 pertes de balle), James Harden aura porté ses troupes vers un bien joli succès ce soir. À ses côtés, Ben McLemore ajoute 20 unités et la paire Austin Rivers – Jeff Green apporte 26 points en sortie de banc.

Chez les « Purple and Gold », Kyle Kuzma (21 points) termine meilleur marqueur tandis qu’Anthony Davis (17 points, 12 rebonds) se sera étonnamment effacé au fil du match, malgré un « match-up » favorable.