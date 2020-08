TJ Warren et Devin Booker pour un duel explosif de scoreurs en série

Pacers et Suns n’étaient pas attendus à pareille fête dans la bulle d’Orlando, mais ce jeudi 6 août, après une semaine de compétition, les deux équipes (mal classées) sont encore invaincues avec 3 victoires de rang.

A leurs têtes, elles ont également deux des plus gros scoreurs du tournoi floridien, deux anciens coéquipiers à Phoenix : TJ Warren qui tourne à un hallucinant 39,7 points de moyenne (à 65% de réussite aux tirs dont 61% à 3-points), et Devin Booker, plus attendu, à 31 points de moyenne (à 47% de réussite aux tirs dont 45% à 3-points).

Lâché par les Suns (qui lui avaient offert un contrat de 4 ans à 50 millions de dollars deux ans plus tôt, en septembre 2017) pour une poignée de dollars le soir de la Draft 2019, TJ Warren a finalement atterri à Indiana. Mais le joueur n’a pas l’esprit revanchard…

« Même avec tout ce qui s’est passé, j’ai toujours été motivé par mes propres objectifs », déclare Warren sur ESPN. « Je n’ai jamais laissé quelqu’un mettre une limite sur mon talent. Peu importe ce qui se passe autour de toi, que ce soit au lycée, à l’université ou en NBA, tu vas toujours faire face à de l’adversité. Mais j’ai le sentiment que le plus important, c’est comment tu y réponds, comment tu parviens à relever le défi. Personnellement, je pense avoir réussi à m’adapter et à répondre positivement par mon jeu. »

« On s’affrontait souvent à l’entraînement »

En ce moment, TJ Warren fait mieux que répondre aux critiques et autres observateurs dubitatifs. Avec son match à 53 points face à Philadelphie, puis deux sorties à plus de 30 points, l’ailier d’Indiana est tout simplement concentré sur son jeu : « Je n’ai de rancoeur contre personne. Je m’estime chanceux de pouvoir faire ce que je fais, de jouer au basket à haut niveau. Je ne suis qu’amour. »

En tout état de cause, face à un autre scoreur en série qu’il connaît bien, Warren n’a aucune intention de s’éparpiller. « Book, c’est un super gars. Et un scoreur d’élite ! Il peut marquer à tous les niveaux. J’ai beaucoup joué contre lui, et même des un-contre-un, pendant mes années à Phoenix. Je pense qu’on s’est rendu meilleur l’un l’autre, car on est tous les deux des compétiteurs. On s’affrontait souvent à l’entraînement, et ça va être amusant de le retrouver ce soir. J’ai hâte. »

De son côté, Devin Booker est aussi impatient de retrouver un de ses anciens « sparring partner » préférés d’entraînement. « On communique encore, on parle encore beaucoup », reprend Booker. « Cette relation, c’est pour la vie. C’est une relation empreinte de respect. Je suis content qu’il soit dans la situation dans laquelle il est et qu’il y réussisse. »

L’un de ces deux pistoleros devra néanmoins s’avouer vaincu ce soir…