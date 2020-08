Avec 25 points et 11 passes face aux Spurs, Nikola Jokic a encore une fois été très bon. C’est son deuxième match de suite à plus de 25 points et 10 passes après son triple-double contre le Thunder.



Les arrières Jamal Murray, Gary Harris et Will Barton étant encore absents, c’est au pivot de faire tourner l’attaque des Nuggets. Et pour Gregg Popovich, qui s’exprime pour ESPN, il est comme « une réincarnation de Larry Bird » et « sans doute le meilleur passeur intérieur de la ligue ».

Le All-Star de Denver a également inscrit trois paniers primés et pris trois rebonds offensifs. Ce qui pousse le coach de San Antonio à poursuivre les comparaisons particulièrement élogieuses.

« Nos jeunes n’ont jamais rien vu de tel. Il remonte la balle et shoote à 3-points. Il prend des rebonds aussi et il devrait y a avoir une règle qui interdit de prendre son rebond offensif avec des claquettes. Il est comme Moses Malone. Il ne saute quasiment pas et il tape plusieurs fois son propre rebond deux ou trois fois. Et ce n’est pas de la chance puisqu’il fait ça tout le temps. »

Après avoir mentionné Nikola Jokic aux côtés de ces deux légendes des années 1980 (Larry Bird et Moses Malone ont chacun été trois fois MVP de la saison régulière, puis MVP des Finals), le simple fait de conclure pour Gregg Popovich par un « c’est un joueur assez spécial » parait même un peu faible. Mais tellement vrai.