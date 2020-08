Le MVP de la nuit : Michael Porter Jr confirme son envol

Après son match raté face au Heat, Michael Porter Jr avait envoyé plusieurs SMS à son coach lui demandant de lui laisser une autre chance. Will Barton et Gary Harris sont blessés, et le rookie a une occasion en or de se montrer. De montrer ses progrès, mais aussi qu’il est bien le phénomène annoncé à sa sortie du lycée.

Mike Malone n’avait pas besoin de SMS pour le faire. Il sait que son jeune ailier est talentueux, et après avoir battu son record en carrière (37 points) contre le Thunder, il a remis ça face aux Spurs avec 30 points et 15 rebonds.

Il n’est que le troisième rookie depuis 20 ans à enchaîner deux matches de suite avec au moins 30 points et 10 rebonds. Les deux autres sont Trae Young et Blake Griffin. Un Griffin avec qui il partage aussi le fait d’avoir débuté sa carrière NBA par une saison blanche.

« Je pense que le plus grand défi pour n’importe quel jeune joueur talentueux comme Michael Porter, c’est la régularité » explique son coach. « Est-ce que je peux apporter le même niveau de jeu chaque soir ? Michael Porter, comme tout le monde dans cette équipe, le staff compris, n’avait pas fait du bon boulot face au Heat. Les gens disaient que je l’avais pointé du doigt. Je n’ai ressorti personne du lot. J’ai pointé du doigt tout le monde. »

Auteur de 10 des 14 premiers points de son équipe, avec un coup de chaud à 3-points, Michael Porter Jr va aussi se mettre en évidence dans le dernier quart-temps. Pour écarter San Antonio, il inscrit 12 de ses 30 points dans les dix dernières minutes avec une belle efficacité : 4 sur 5 aux tirs.

« Ce n’est pas une surprise pour moi, même si ça surprend beaucoup de monde »

« Pour moi, tout est une question d’énergie » répond le rookie. « Je le sais, et ce même si je ne vais pas shooter aussi bien que ce soir. Mais chaque soir, je peux aller au rebond, je peux être actif, je peux revenir en défense. Ce sont des choses que je peux faire chaque soir, et quand je le fais, ça libère le reste de mon jeu. Bien sûr, je ne vais pas compiler 30 points et 15 rebonds à chaque match. Surtout avec le talent qu’on possède dans cette équipe. »

Une chose est sûre, le gamin est ambitieux, et ce ne sont pas deux matches de suite à 30 points et plus qui vont le satisfaire. « Je suis un joueur différent désormais, et différent de l’époque où les gens pensaient que je devais être sur le terrain » a-t-il expliqué en conférence de presse. « Je me suis donné à fond pendant la pause, et je pense que je suis un meilleur joueur qu’auparavant. Ce n’est pas une surprise pour moi, même si ça surprend beaucoup de monde. Je vais jouer en playoffs, et ça compte beaucoup plus pour moi que de jouer en ce moment. »

Pour Mike Malone, cette éclosion peut transformer l’équipe car Michael Porter Jr et Nikola Jokic semblent se trouver les yeux fermés. Si on ajoute Jamal Murray, les Nuggets pourraient enfin avoir trouvé leur « Big Three ».

« Jokic rend tout le monde meilleur, peu importe qui est sur le terrain » rappelle le coach des Nuggets. « Michael compte pour une part immense de notre présent et notre futur. Plus vite ces deux-là s’entendront sur le terrain, meilleurs nous serons. Pas uniquement maintenant, mais dans le futur. Ce sont les deux piliers de l’équipe« .