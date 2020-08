Les Raptors toujours invaincus depuis la reprise

Alors que cette reprise dans la bulle prend parfois des airs de « summer league » avec des scores fleuves et des défenses absentes, les Raptors sont dans une toute autre optique. Les champions en titre ont pour le coup tenu le Magic à 11 points en premier quart (26-11) ! Une sacrée performance menée par Kyle Lowry et Norman Powell.

Après un gros dunk arrière de OG Anunoby, qui enfonce facilement son adversaire sur une autre action, c’est Marc Gasol qui donne 21 points d’avance à Toronto d’un 3-points en « trailer » en tête de raquette.

L’écart est finalement arrondi à 20 points à la pause avec une marque bien répartie pour les Raptors, et un atroce 12/40 aux tirs (dont 2/16 à 3-points) du Magic qui se casse les dents sur un mur canadien (55-35). C’est tout simplement la plus mauvaise première mi-temps du Magic cette saison…

Les Raptors en bons gestionnaires

Le Magic revient avec davantage d’énergie, et un peu d’adresse, ça aide aussi… Terrence Ross se rappelle au bon souvenir de son ancienne équipe avec un joli dunk, puis un second alley-oop. Orlando retrouve du 3-points avec Clark et ils réduisent la distance à 10 points.

En face, les Raptors sont un peu en pilotage automatique et heureusement, Fred VanVleet veille au grain. Il inscrit 8 de ses 15 points en 3e quart, avec notamment un layup en passant sous le cercle face à Fournier. Toronto garde l’avantage (78-68). Powell et les Raptors repoussent chacune des tentatives de retour du Magic.

Nikola Vucevic a beau retrouver du rythme, c’est Aaron Gordon qui se tord de douleur au sol (cuisse gauche) après une faute de Kyle Lowry… Le faux départ d’Orlando va lui coûter ce match. En bons gestionnaires, les Lowry et VanVleet terminent à 10 passes chacun et la boutique canadienne a encore bien tourné pour une victoire incontestable (109-99). La 7e de suite, et ils devraient retrouver le Magic au premier tour des playoffs…