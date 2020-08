Brett Brown demande à Josh Richardson d’être plus agressif

Lors du premier match dans la bulle des Sixers samedi soir contre Indiana, Josh Richardson était bel et bien là, mais on ne l’a pas vu. En 30 minutes, l’ancien joueur du Heat a rendu une bien triste copie, à 4 points (2/4 aux tirs), 1 passe décisive et 3 interceptions dans la défaite 127-121 marquée par les 53 points de TJ Warren.

Un rendement indigne de son statut de titulaire, indispensable à la bonne tenue de Philly. Brett Brown a essayé de minimiser le trou noir vécu par son joueur en évoquant l’importance des match-ups qui profitaient à Philly, avec Ben Simmons (19 points, 13 rebonds), Tobias Harris (30 points) et Joel Embiid (41 points, 21 rebonds).

« Vous regardez Tobias Harris, Ben Simmons, Joel Embiid, ils ont pris la part du gâteau qu’ils devaient avoir, a-t-il expliqué. C’est pourquoi il faut toujours accepter un rôle, admettre quels sont nos mismatchs. Les nôtres étaient très évidents et on a foncé ».

« C’est un état d’esprit avant tout »

Brett Brown espère toutefois que Icardi Josh Richardson soit plus investi, plus agressif afin de se créer ses propres situations de tir, comme il a su le faire par le passé.

« Je pense qu’il peut être encore plus agressif juste dans le jeu de base, a-t-il ajouté. C’est un état d’esprit avant tout. C’est donc mon message. C’est mon défi. C’est de faire aussi en sorte qu’il reste apprécié, parce que c’est quelqu’un de bien. C’est un excellent coéquipier, et nous avons besoin de son cœur ».

Josh Richardson aura encore des match-ups compliqués à gérer ce soir face aux Spurs de DeMar DeRozan. A lui de montrer davantage de « coeur ».