Hamidou Diallo retrouve son rôle de « booster »

Le Thunder a (encore) impressionné samedi soir pour son entrée en matière en s’offrant une victoire écrasante face au Jazz (110-94). Les points de satisfaction ont été nombreux du côté d’OKC, mais comme l’a souligné Chris Paul après la rencontre, Hamidou Diallo est sorti du lot.



Premier joueur à être sorti du banc, en remplacement de Luguentz Dort, l’arrière/ailier s’est immédiatement distingué par une interception et s’est ensuite montré efficace des deux côtés du parquet, comme il sait le faire lorsqu’il est à 100%.

Diallo avait déjà démontré qu’il s’était totalement remis de son entorse au coude droit avant la suspension de la saison. Encore fallait-il confirmer après quatre mois de pause qui lui ont visiblement réussi…

« C’est difficile de revenir quand vous êtes sur la touche si longtemps et qu’ensuite il y a des matchs qui arrivent tout de suite et que vous essayez de trouver votre rythme, a rappelé son coach, Billy Donovan pour The Oklahoman. On a eu d’autres gars qui se sont démarqués et qui ont bien joué mais j’ai toujours eu l’impression que Hami a été un super joueur d’équipe. »

Aux côtés d’Andre Roberson, Terrance Ferguson et Abdel Nader pour grappiller des minutes en sortie de banc, il reste pour l’instant le choix n°1 de son coach sur les ailes, dans un rôle qu’il occupait déjà auparavant.

Remarqué pour son shoot à 3-pts et sa défense

Son avantage par rapport à ses petits camarades ? Sa capacité à impacter le jeu des deux côtés du parquet par sa dimension athlétique notamment, comme ça a été le cas samedi avec 9 points (à 2/2 à 3 points) et de la défense sur Donovan Mitchell (13 points, à 5/15 au shoot) et Jordan Clarkson (11 points, à 4/17).

« On voulait le mettre sur Mitchell, mais il a passé la plupart de son temps sur Clarkson, a précisé le coach Donovan. Clarkson a réussi à s’en sortir quelques fois au cours de la première mi-temps, mais je pense que Hami a travaillé très dur sur la défense et a fait de très, très bonnes choses. »

Le joueur a également rassuré sur son adresse à 3-points, son point faible (21% en carrière). « Une question de confiance et de mental » selon l’intéressé, mais peut-être aussi de longs mois de travail, récompensés en partie samedi soir .

« Je pense que son tir s’est vraiment amélioré, c’est probablement le plus grand changement que j’ai vu chez lui », a prévenu son coéquipier, Darius Bazley. Reste maintenant à confirmer sur les prochains matchs, à commencer par Denver, dès ce soir (22h).