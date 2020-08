La NBA raccourcit la durée de quarantaine pour les tests « pas concluants »

Il y a quelques jours, suite à un test dont le diagnostic n’était pas clair, un joueur de Sacramento a été obligé de repasser deux jours en quarantaine dans sa chambre.



Finalement, le joueur a rendu deux tests négatifs en deux jours et a pu participer à la rencontre contre les Spurs. On était donc sans doute en face d’un « faux positif » ou d’un test « pas concluant ».

Comme les équipes NBA ont montré une certaine inquiétude devant une telle situation, la ligue a décidé de réagir nous apprend ESPN. Elle a ajusté son protocole en le raccourcissant pour permettre des retours plus rapides et en a informé les franchises via un mémo.

Désormais, dès qu’il entrera en quarantaine, un joueur pourra rejouer s’il rend deux tests négatifs de suite. Le second devant arriver au moins une heure avant le début du prochain match.

D’ailleurs, Jimmy Butler aurait-il connu cette mésaventure ? Il semble qu’il soit également repassé par la case quarantaine. L’ailier de Miami a manqué l’entraînement ce dimanche et Jae Crowder a parlé de quarantaine quand il a commenté la situation d’après AP.

De son côté, Erik Spoelstra n’a pas pu confirmer la présence de Butler ce lundi soir contre les Raptors.