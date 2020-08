Dallas, à qui perd gagne

C’est toute une franchise que se faisait une joie à l’idée de célébrer le retour des Mavs en playoffs, actant leur retour au premier plan après trois ans de disette. Les hommes de Rick Carlisle auraient aimé fêter l’événement sur une victoire, qui plus est le jour de l’anniversaire de Kristaps Porzingis.

Mais ils ont attaqué cette fin de saison par deux revers. C’est donc grâce à l’entrée en matière également ratée des Grizzlies que Dallas a obtenu son ticket, ce qui ne réjouit pas vraiment Rick Carlisle.

« C’est clair qu’on aurait préféré gagner le match précédent (153-149 en prolongation contre les Rockets) et l’obtenir sur une victoire. C’est bien de s’assurer au moins la 7e place, mais on est venu pour avancer », a-t-il lâché sur le site officiel.

Gagner pour se rassurer

Même son de cloche pour Kristaps Porzingis qui aurait aimé voir le travail accompli par son équipe jusque là être récompensé par un succès hier face à Phoenix. Mais c’était sans compter sur ce 26-11 encaissé dans le troisième quart-temps qui a complètement changé la donne (défaite 117-115). L’objectif est désormais de renouer avec la victoire. Et le plus tôt sera le mieux.

« Notre objectif était de faire les playoffs et on a rempli notre mission, a-t-il déclaré. Mais pour nous, on va maintenant essayer de gagner chaque match qu’il nous reste en saison régulière. Ensuite, on verra où on finira et ce qu’on fera. Ce n’est pas un sprint, c’est un marathon, et chaque jour, à chaque match, chaque entraînement, on veut s’améliorer en tant qu’équipe et individuellement. C’est encore une défaite difficile à encaisser pour nous, mais j’y crois. On va se relever de tout ça et on va s’améliorer ».

Dallas va enchaîner contre Sacramento demain avant de bénéficier de deux jours complets pour préparer les Clippers, vendredi, potentiel adversaire au premier tour des playoffs. L’occasion pour les Mavs de se racheter dans le contenu et la régularité.